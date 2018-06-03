行銷山仔腳 朱立倫化身總鋪師

新北市長朱立倫2日與「2018 3+GO 佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」的皮雕工藝坊攤位人員握手致意。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長朱立倫2日化身為總鋪師，現身新北市樹林山佳車站前的「2018 3+GO 佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」活動，並將三峽黑豬肉、樹林紅露酒烹煮為焢肉料理後，盛裝在鶯歌陶甕中繼續燉煮，象徵樹林、三峽、鶯歌三區共同攜手推廣在地特色文化。

朱立倫表示，山佳是個非常美麗的地方，百年的山佳車站不僅是古蹟，整修過後更成為在地的重要地標，山佳及周邊地區也有許多深具特色的小吃、名產，透過參與式預算提出想法、舉辦活動，能夠讓外地遊客來到此地，並感受到這裡「很好吃、很好玩」。

朱立倫說，市府一直以來都很重視地方的聲音，積極推動參與式預算，讓在地居民決定一部分公共預算支出的優先順序及內容。今年為了實踐三峽、鶯歌及樹林居民的提案，實現幫助居民推廣在地祕境景點及特色美食的需求，特別辦理「2018 3+GO 佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」起步走活動，以主題遊程搭配假日市集的方式，行銷三峽、鶯歌及樹林的在地特色風情與文化，帶動三鶯樹地區的經濟發展與文化傳承。

昨日活動現場除市集外，還飄著濃濃的紅麴味，原來是民眾在體驗製作紅麴醬及紅麴米糕，參與的大小朋友們都玩得不亦樂乎。許多參與輕旅行遊程的遊客說，透過這次的活動，更能深刻體驗到三鶯樹之美。

新北市經發局指出，「2018 3+GO 佳景佳餚佳釀 幸福山仔腳」活動，6月2、3日及6月9、10日兩個周休假期在山佳車站前舉辦假日市集，匯集許多在地知名的店家參與並提供優惠折扣。

經發局說，活動也特別網羅樹林區20家優質店家共同推出期間限定優惠，民眾參加集章活動所兌換的60元現金抵用券，除可在假日市集使用外，也能在7月10日前到合作店家使用並享有折扣優惠。活動詳見「來趣新北金發局」FB粉絲專頁。

(中國時報)

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