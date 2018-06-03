陽明海運遇湧浪 83貨櫃落海

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中國時報
／台北報導

陽明海運旗下發明輪在澳洲時間6月1日凌晨於雪梨港外海遭不規則湧浪衝擊，初步統計有百餘個貨櫃落海或變形，但無危險品及海洋汙染物質，不過，因天後惡劣港口關閉，目前船隻還無法入港，已成立緊急應變小組掌握事情發展。

發明輪此次事故共造成83個貨櫃落海、26個貨櫃倒塌變形，經查落海貨櫃中並無危險品及海洋汙染物質，且船身並無嚴重損害，發明輪遭遇海浪沖擊後，船長立即向澳洲當局主管機關AMSA通報。

發明輪本航次實際裝載3307TEU（20呎標準櫃），落海貨櫃中主要包含陽明海運34個貨櫃、長榮海運21個貨櫃及東方海外的5個貨櫃。

陽明海運表示，發明輪位於雪梨港外並取得進港許可，但惡劣天候影響，港口關閉無法進港。

陽明海運表示，正設法安排讓發明輪儘速進港處理受損貨櫃；對於已落海的貨櫃，也已由船東責任保險公司（Britannia P&I）規畫進行打撈及清除工作。

陽明海運也安排驗船師進一步檢驗，進行必要維修，以確保船舶適航性，同時船東責任保險公司代表亦完成準備，待發明輪進港後即可進行公證等後續處理。

另外，陽明海運也已依貨櫃裝船清單通知裝貨港，將於發明輪靠岸後清查受損貨櫃名單，將完整資料提供予各裝貨港以利通知客戶，避免客戶權益受損。

(中國時報)

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