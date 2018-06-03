熱血足球迷 俄羅斯朝聖去

2018年06月03日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／台北報導 ／台北報導

小望身上的藍色球衣，是偶像梅西的阿根廷隊客場戰袍。（小望提供）

俄羅斯世界盃的開幕戰和決賽，都將在首都莫斯科的盧日尼基體育場舉行，這座球場可容納8萬1千人，是全俄最大的體育場。（美聯社）

足球是觀戰人口最多的運動，世界盃足球賽更是商業與體育的天作之合，市場商機無限。（摘自tbo）

謝羅曼買的俄隊球衣，上面燙的是自己的俄文名字，8號是他最喜歡的球員─阿根廷退役名將里克爾梅的背號。（謝羅曼提供）

世界盃地主國俄羅斯預估有150萬外國球迷來訪，雖然足球在台灣熱度不算旺，但台灣球迷不僅沒缺席世足，陣容更超乎想像浩大，即時通訊軟體多個看球群組成員動輒3、4百人。說來你也許不信，就連看似遙不可及的大力神盃最後決戰，看台上也會有熱血台灣球迷的身影。

幸運羅曼 搶到決賽門票

上班族謝羅曼就是讓人又羨又妒的幸運兒。他是阿根廷兼西班牙粉，世足門票抽籤時，聽說很難抽就來抽抽看。國際足總抽票分三階段，最早的盲抽可抽7場，從沒中過樂透大獎的羅曼竟然中了3場小組賽，連2場準決賽也手到擒來，「半決賽是朋友要看，所以陪抽，但他們都沒抽到，哈哈。」更猛的還在後頭，他在4月18日開放的第三階段，又搶到決賽門票，他說，所屬看球群組至少有4人買到決賽入場券。

咦，這似乎顛覆買世足門票難度高的概念。羅曼推測，比賽在俄羅斯踢，可能降低了西方國家球迷衝現場的意願，才讓門票變得沒那麼難抽。

小望跟另一半 抽中10場

羅曼的朋友小望，也發現這屆票特別好抽，下手的票幾乎全中，她與另一半一共抽中10場，包括決賽。小望是阿根廷與英超阿森納隊鐵粉，看球資歷超過10年。這位正妹任職遊戲產業，正在製作乙女向戀愛遊戲《東周列萌志》，在PTT足球群組頗有名氣。

為了抽票，小望精算機率擬定策略，盲抽從淘汰賽下手，主要是看到想看的球隊（阿根廷）機率較高，預設阿隊會晉級，等世足後半才飛俄，也不用人擠人。策略以好抽為優先，研究每場的即時需求更新，因為認為票超難中，所以和老公抽好抽滿。

沒想到「不小心」抽中太多，讓小望在揭曉當天遭遇冰火兩重天。在得知自己抽到票，但因銀行扣款有狀況，以為資格被取消沒救，她傷心狂哭。老公正安慰她時，他的手機突然收到扣款成功簡訊，原來他也抽中門票了！

甜蜜的煩惱來了。羅曼說，若把6場球看完得在俄國待1個月，3場小組賽相隔2天在3個城市，移動或觀光不方便，只好忍痛割愛小組賽門票，專注看壓軸的3場。小望也面臨同樣難題，為保證不錯過阿根廷，她決定留下2場16強淘汰賽，以及決賽門票（盼望阿隊能走到最後），其餘掛牌轉售。

巴西鐵粉 夏大寶到場挺

抽門票槓龜，不代表世足之旅絕望。喜劇演員夏大寶的表姊夫，是前義大利國腳─台灣女婿狄亞曼提，但大寶是巴西鐵粉，所以等巴西對手確定才參加第二階段抽票，「但是怕會抽不到，就去（門票交易平台）Stubhub買票。」Stubhub票很好買，購票時會顯示剩多少票，不必擔心想買的票賣光。因為工作關係無法待太久，大寶只買小組賽巴西對塞爾維亞。為一場球遠征俄國，熱血又瘋狂。

羅曼和太太的世足之旅將近2周，機票門票加食宿花費約20萬出頭，他將帶著珍藏的多屆冠軍隊球衣，外加燙自己俄文名字的俄國隊戰袍出發，「我期待一個美妙的饗宴。」小望和先生則看球、觀光、欣賞表演並行，為了長達26天的旅行，她出發前沒日沒夜趕工，忙得不可開交。而對大寶來說，這是首次衝現場看世界盃，為了替森巴軍團讚聲，他買好球衣，備妥標語，「我期待感受濃濃的世界盃氛圍，看到巴西贏球奪冠！」

(中國時報)