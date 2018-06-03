世足油水多 俄盼振興經濟

2018年06月03日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

足球是觀戰人口最多的運動，相較於奧運成賠錢貨代名詞，世界盃主辦權始終搶手。大陸財經作家吳曉波妙喻世足和經濟的共生關係，「一切足球的狂歡，都以足球的名義開始，以經濟的計算結束，這才是全部名義上的世界盃。」俄國搶下這隻號稱能生財的金雞母，在普丁連任總統的這一年辦大拜拜，期待遭西方制裁而奄奄一息的經濟飛起來，讓俄羅斯重新偉大。

主辦世界盃，舉凡興建場館和基礎建設的支出，就業機會增長，龐大觀光旅遊潮，對全球展現的國際形象，都是東道主作夢也會笑的紅利。尤其普丁甫連任，「給我20年，還你一個強大俄羅斯」的口號，絕不能淪為空白支票。為重振強國聲威，俄羅斯不斷上修預算，經濟學家估算上看近4千億台幣，成為史上最燒錢的世足賽。

俄國併吞克里米亞遭國際制裁，加上油價暴跌，經濟連2年衰退，去年才成長1.5％，當局自然把世足當成振興經濟的救命稻草。副總理德佛柯維奇坦言，「沒有世界盃，經濟不會有一丁點增長。」

他預期，各項投資可帶來310億美元效益，5年世足籌備為經濟挹注140億美元，占國內生產毛額GDP的1％，並增加22萬個工作機會，賽事期間將有150萬外國球迷湧入，帶來30億美元紅包，這股力道在賽後會持續5年。

世界盃真是刺激經濟萬靈丹嗎？多個東道主在世足年GDP都有增長，1994美國1.4%，1998法國1.3%，2002韓日為3.1%與0.3%，2006德國1.7%，但主辦國經濟體質才是關鍵，世足非長期經濟的保證。

1994年和2006年的美、德世足，堪為地主獲利典範。美國主辦前是足球沙漠，該屆賽事把商業與足球緊密結合發揮到極致。可口可樂等國際品牌首度贊助，決賽為洛杉磯進帳6.2億美元，遠勝超級盃。美國世足獲利14.5億，更催生美國職足大聯盟。反觀2010年南非注資35億美元，但治安欠佳只吸引37萬外來客，失業率沒下修，GDP年增僅0.5%不如預期，世足經濟美夢成空。

不過主辦國千算萬算，撈最大的卻是國際足總（FIFA）。轉播權利金、廣告贊助全進FIFA口袋。上屆世足賽經濟上最大贏家不是奪冠的德國，不是地主巴西，而是大賺26億美元的FIFA。

(中國時報)