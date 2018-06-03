虧大了！義大利損失356億

2018年06月03日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

世足32隊緊鑼密鼓備戰，但多支傳統強隊不幸痛失世界盃門票。4屆冠軍義大利寫下1958年後首度無法參賽的難堪紀錄，難友還有28年來從未缺席的美國，連2屆踢進4強的荷蘭，前2屆挺進16強的智利，以及非洲勁旅喀麥隆、象牙海岸和迦納。除了心傷，這些國家的各行各業也在淌血，少世足加持，發財夢全成空。

慘！周邊產業沒戲唱

藍衫軍闖不進世界盃，對於把足球視為國家認同、宗教、主流文化和性命交關大事的義大利，是何等奇恥大辱，全國如喪考妣，彷彿國之將亡。聳動的媒體標題「國醜」「末日」「運動史最黑暗一頁」「永難抹滅汙點」「數世代未曾經歷的悲劇」，在在訴說缺席世足，猶如該國政局混亂、恐攻陰霾、社會動盪、經濟萎靡與移民危機的縮影，民粹政客痛批外國人太多，才害義國足球墮落。對急需足球強心針的歐洲第四大經濟體，這潰敗的確致命。

有多慘？輸球次日體育媒體《米蘭體育報》股價暴跌8.3％，盤中遭停止交易。沒世界盃，廣告收入腰斬，多麼捶心肝。

他們嘗過甜頭。2006年奪冠後，食品、汽車、服飾出口次年增幅創新高；紅酒、臘腸和起司消費暴增3成，義製汽車海外銷售勁揚16％，觀光業締造3.5％增幅，2007年GDP繳出4.1％年增，失業率一口氣縮水10個百分點。

足球對經濟影響深遠，更凸顯挫敗的慘痛。足協前主席卡拉羅估計，直接、間接損失「鐵定從10億歐元（約台幣356億）起跳」「廣告、轉播和商品銷售，球迷遠征俄國的開支，運彩販售，球迷在酒吧餐館看球的花費，前景慘澹。」另一個重災區是球衣贊助商彪馬。藍衫軍帥哥穿貼身球衣揮灑汗水的悅目風景，這下沒得看，彪馬球衣零售損失達140萬美元。

嘔！分紅贊助放水流

世界最大經濟體美國被擋在世足門外，足協丟面子，更眼睜睜看分紅和贊助放水流。雖然老美不像歐洲、南美球迷呼天搶地，但這次失利對美國國家隊的經濟打擊將巨大且持久。足協少了世足獎金1250萬美元、熱身賽轉播權利金與門票收入，友誼賽招商也大受衝擊，總損失幾千萬美元跑不掉。而最大輸家堪稱砸4.25億美元轉播權利金的福斯體育。

橘子軍團荷蘭也得在家裡看球賽。2年前在歐洲盃會外賽失足重創經濟，零售業短少5千萬歐元營收，旅遊業產值因看球行程滯銷縮水。2012年歐錦賽提早打包，經濟損失數百萬歐元，大型超商只好把乏人問津的足球衍生食品捐給食物銀行。

(中國時報)