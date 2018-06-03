羅斯抵北京 將罰中興17億美元

2018年06月03日 04:10 中國時報 諶悠文 、 李書良 ／綜合報導 ／綜合報導

美國商務部長羅斯2日凌晨抵達北京，與陸方展開第3輪貿易談判。羅斯料將爭取大陸方面承諾長期購買美國農產品和能源商品，以縮減美國對大陸的貿易赤字。另外，美國政府可能很快就會宣布對大陸電信設備大廠中興通訊（ZTE）處以高達17億美元（約510億元台幣）罰款。

縮減逆差急著看成果

羅斯6月2日至4日將在北京與陸方代表團進行新一輪會談。據悉，雙方2日下午舉行小範圍高級別磋商，希望此行能具體落實5月20日在華盛頓舉行的第2輪美陸貿易磋商聯合聲明共識，並敲定兩國貿易關係總體框架。當時雙方達成降低美陸貿易赤字、擴大進口、加強智慧財產權保護等6項共識。

知情人士透露，羅斯迫切希望與陸方的貿易磋商取得成果。2日當晚，羅斯與大陸國務院副總理劉鶴在釣魚台國賓館晚宴，兩人3日正式會面。在為期2天的訪問行程中，羅斯將試圖獲得陸方承諾長期購買美國農產品和能源商品，以縮減美國對大陸的3750億美元貿易逆差。

爭取陸長期購農產品

路透引述消息人士的話說，川普政府可能很快將宣布對中興通訊處以17億美元罰款。美國擬先重罰這家大廠、加強控管後，才讓它恢復營運。

知情人士指出，美國商務部將要求實地查核美國零組件使用情形是否如中興通訊所稱，毋須與陸方官員協調，並要求中興在網站上公布產品中的美國零組件數據。

中興通訊違反美國對伊朗和北韓的制裁措施後，與美方達成和解協議，但未履行承諾，因此美國商務部4月下令禁止美國供應商出售關鍵的通訊設備零組件給中興通訊，禁令長達7年，導致這家大陸第2大電信設備製造商營運停擺。

中興通訊已成為美陸貿易談判的重要籌碼，據悉，如果美國放中興一馬，大陸將購買更多美國農產品。

罰款金額仍可能改變

消息人士表示，美方也希望中興董事會和管理階層盡快在30天內改組，但雙方尚未敲定協議，罰款金額和條件仍可能改變。美國商務部和中興的代表未立即置評。

消息人士表示，川普政府雖然聲稱對中興處以高達17億美元的罰款，但在檢視細項後，中興實際上可能只須支付約10億美元。此外，中興可能還會被要求交付第三方託管帳戶4億美元。

2017年，中興支付美國民事和刑事罰款8.92億美元，當時還額外扣下3億美元，日後如未再犯將予以歸還。而在新協議中，這3億美元將交付美國銀行託管，另外再追加1億美元。

消息人士還說，預料美國將把中興去年付給商務部的民事罰款3.61億美元列入17億美元中，雖然這筆罰款已繳納，屬於8.92億美元罰款的一部分。

消息人士表示，新協議將包括美方要求中興聘請一名監督法規遵循的人員。

(中國時報)