日外交藍皮書 稱我「重要友人」

2018年06月03日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京2日電 ／東京2日電

日本《產經新聞》報導，日本政府在5月的內閣會議上所批准的《外交藍皮書》，在南韓部分，刪掉2017年版中，南韓是「共享戰略利益的最重要鄰國」之記載，形同降格處理。有關台灣，自2016年版起便強調台灣是「重要友人」，此描述在其他國家未曾見過。

報導指出，2014年版的《外交藍皮書》針對南韓的記載為「共享自由、民主主義、基本人權等基本價值，以及共享確保區域的和平與穩定等利益，對日本而言是最重要的鄰國」。

但2015年剩下「最重要的鄰國」，刪掉「共享價值和利益」等內容，當年產經新聞首爾支局長因寫批評朴槿惠政府的報導被限制出境，南韓非民主國家的作法遭到質疑。

2016年版對南韓的記載變成「共享戰略利益的最重要鄰國」，但2018年版這些內容都不見了，即使不直說兩國價值觀不同，沒有共同利益，關係也不重要，但確實可看出其中微妙的差異。

對大陸的記載多年來定調為「最重要的雙邊關係之一」，2015、2016年版加上「切也切不斷的關係」，2016年版還有「在古今歷史中，一直是日本最重視的國家之一」的記載。

日本首相安倍晉三首次執政的2006年時，與時任大陸國家主席胡錦濤協議採用「戰略互惠關係」一詞，之後一直出現在外交藍皮書中。外務省幹部指出，「戰略」指的是「超越單純的兩國關係，共同挑戰更廣泛的區域課題」。

俄羅斯2007年版以後記載著「對於各種問題，與日本共享利害得失的重要鄰國」。2009年版以後因兩國加強合作，故有了「符合兩國戰略利益」的記載。2014年版則定位為「亞太地區的合作夥伴」。2018年版為反映安倍欲解決北方領土問題、簽署日俄和平條約的態度，採用「最有潛力的兩國關係」之積極用語。

藍皮書中對於沒有邦交的台灣之表述是最特殊的，採用在別的國家的記載中未曾見過的「重要友人」一詞。

2002年版中記載，台灣是「非政府間的實務關係，一直維持民間及地區的往來」，2003年版起則記載「有著緊密經濟關係的重要地區」，當時僅將台灣記載為重要的貿易夥伴。

2013年版以後，「重要地區」的記載升格到「重要合作夥伴」，2016版中則強調「共享自由、民主主義、基本人權、法治等基本價值，有緊密經濟關係與人員往來的重要夥伴，是重要的友人」。

「重要友人」的描述在其他國家未曾見過，那是反映出安倍首相在自身的臉書及演說中的用詞，也可說表現了在東日本大震災捐給日本逾200億日圓賑災款的台灣人民的感謝。

(中國時報)