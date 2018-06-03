居民待遇＋惠台 經濟交流下手

人大國際關係學院博士研究生徐峰認為，讓台青親身參與大陸經濟社會建設的過程，可增進對大陸的認同感與歸屬感。（藍孝威攝）

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中國時報
／北京報導

第5屆大陸全國台灣研究博士生論壇2日在中國人民大學舉行，眾博士生聚焦探討「大陸如何爭取台灣青年認同」。年輕學者林子榮認為，兩岸信奉的意識形態對立，讓「一國兩制」迄今未被台灣接受，大陸應提升掌控意識形態話語權。學者徐峰認為，大陸藉由推動同等居民待遇、惠台措施，已吸引愈來愈多的台青認同並赴陸發展。

中國人民大學國際關係學院博士研究生徐峰指出，台灣青年對兩岸文化、價值層面的認同提升，並未轉化為兩岸認同。大陸應積極為台青創造機會，讓台青親身參與大陸經濟社會建設過程，增進對大陸認同感與歸屬感。

徐峰表示，大陸正在推動的同等居民待遇、各省市陸續公布惠台措施，已吸引愈來愈多台青赴陸發展，對大陸經濟認可度也增強。雖然「政治認同」在短期內無法迅速逆轉，但隨著兩岸經濟交流不斷深化、台青對大陸客觀認識增多，可望出現轉機。

武漢大學台灣研究所助理研究員林子榮表示，根據馬克思的社會型態演進，大陸相信社會主義是比資本主義更高一級的社會型態，但是台灣青年長期接受反共教育、信奉西方民主，反而認為大陸有待被改造。如果以股票比喻，「台灣青年長期看跌大陸，而不是看漲」。

林子榮形容，部分台青眼裡，大陸形象是魔鬼，台灣則是天使，「台青懷疑，在一國兩制下，能讓天使與魔鬼並存嗎？」他認為，正因為兩岸的指導思想是對立的，台青對馬克思主義又很陌生，因此對大陸的理念缺乏認同。

針對主張「維持現狀」的台灣民眾，既反對獨立、也不贊成現階段達成統一，大陸要拿什麼感動他們？林子榮認為，大陸希望和台灣一起實現中華民族偉大復興的「民族大義」，但部分台青理解的「民族大義」，是在全中國範圍內實現自由民主的憲政體制。

林子榮認為，兩岸意識形態的對立，讓「一國兩制」迄今未被台灣接受，影響兩岸統一進程。大陸要關注提升意識形態話語權，掌握在國際社會、台海兩岸的話語權，提升文化軟實力。

(中國時報)

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