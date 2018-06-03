爭取政治話語權 拉近兩岸心理距離

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中國時報
／ 北京報導

在兩岸統一過程中，大陸應如何主導政治話語權，吸引台灣民眾注意，甚至爭取支持？大陸年輕學者劉海潮表示，大陸黨政軍權力部門應爭奪國家統一的道義制高點，解放軍日前把戰機繞島巡航拍成視頻即為佳作，有效震懾分裂勢力；大陸媒體應針對台獨、綠營不同受眾，製作不同內容，爭奪國家統一的民意制高點。

2日在第5屆全國台灣研究博士生論壇上，西南政法大學政治與公共事務學院講師劉海潮發表論文指出，從目前兩岸力量對比來看，大陸應搶抓機遇爭奪涉及重大議題的政治話語權。

劉海潮解釋，一方面大陸對台優勢的領域不斷拓展，在整體經濟和軍事實力上占絕對優勢；另一方面，蔡英文政府的「一例一休」得罪勞工群體、「年金改革」直接觸動軍公教利益、人為製造兩岸僵局的做法也損害民眾利益，大陸應藉助台灣民眾對蔡政府的反感，轉變為共同「反獨」，直接繞過蔡政府，盡可能形成「以我為主、對我有利」的政治語言。

劉海潮觀察，大陸空軍把轟-6K、蘇-30、殲-11、圖-154、伊爾-78和運8電子戰機繞島巡航的消息透過宣傳片、微電影或直播等形式傳播，大陸軍方密集的行動並未引起台灣民眾恐慌與反感，但極大程度震懾蔡當局及台獨分裂勢力。

在媒體報導上，劉海潮認為，目前大陸媒體多是基於大陸立場，對台灣進行單向說教式宣傳，尚未形成專門針對台獨勢力、綠營群體或藍營群體的報導方式，因此傳播效果不理想。

為改變困境，劉海潮建議，大陸媒體應從台灣不同受眾的需要出發，善用網路，將影音、圖片和事實資料分享給台灣民眾，拉近兩岸民眾的心理距離。

(中國時報)

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