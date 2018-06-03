上海台企徵才 逾萬台青湧入

2018年06月03日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

上海市台灣同胞投資企業協會第2屆徵才博覽會，昨於台北和平籃球館舉行，有125家台資企業參與，其中67家進駐設攤，提供1929個職缺，吸引逾1萬5千人進場。上海市台協會長李政宏表示，適逢大陸推出惠台31條後，剛端出熱騰騰上海惠台55條細則，機會千載難逢，鼓勵台青勇敢跨出小確信，登陸發展。現場求職台青直言，應聘類似職位待遇，上海比台灣高出約1萬元，值得投履歷一試。

大學畢業剛服完兵役的高雄青年歐育岱說，他想從事行銷企畫工作，在高雄試了幾家公司，開出待遇約2萬6到2萬8，而上海行銷業友人薪水，已達7、8千人民幣（約3萬6千元台幣）且提供宿舍。加上國際化程度高，發展潛力大，因此興起西進上海工作念頭。

銘傳大學國企系大四生林品君將在月底畢業，正在知名電商實習，「自己還年輕，想趁機會去大陸闖闖」，他說，因大陸電商資本規模比台灣同業大太多，而且薪資待遇也比台灣高。

李政宏形容：「（中央）惠台31條誠意十足，惠台55條（上海）牛肉滿滿」。他直言，以大陸現今發展，台青西進是必然趨勢。對於近期兩岸關係不睦，政府阻擋大陸官員來台，此舉擋不住兩岸民間交流，期盼政府勿以意識形態掛帥。

徵才博覽會全天累計入場求職者達15860人次，相比去年10500人次增加50%；現場收到履歷表3200餘分，網投簡歷約3000封。

(中國時報)