上海台企徵才 逾萬台青湧入

上海市台企協會2日在台北舉行第2屆徵才博覽會，共有125家台資企業提供超過1900個職位，上海市台商協會會長李政宏（左四）與來賓們共同揭幕。（陳信翰攝）

友善列印
中國時報
林勁傑／台北報導

上海市台灣同胞投資企業協會第2屆徵才博覽會，昨於台北和平籃球館舉行，有125家台資企業參與，其中67家進駐設攤，提供1929個職缺，吸引逾1萬5千人進場。上海市台協會長李政宏表示，適逢大陸推出惠台31條後，剛端出熱騰騰上海惠台55條細則，機會千載難逢，鼓勵台青勇敢跨出小確信，登陸發展。現場求職台青直言，應聘類似職位待遇，上海比台灣高出約1萬元，值得投履歷一試。

大學畢業剛服完兵役的高雄青年歐育岱說，他想從事行銷企畫工作，在高雄試了幾家公司，開出待遇約2萬6到2萬8，而上海行銷業友人薪水，已達7、8千人民幣（約3萬6千元台幣）且提供宿舍。加上國際化程度高，發展潛力大，因此興起西進上海工作念頭。

銘傳大學國企系大四生林品君將在月底畢業，正在知名電商實習，「自己還年輕，想趁機會去大陸闖闖」，他說，因大陸電商資本規模比台灣同業大太多，而且薪資待遇也比台灣高。

李政宏形容：「（中央）惠台31條誠意十足，惠台55條（上海）牛肉滿滿」。他直言，以大陸現今發展，台青西進是必然趨勢。對於近期兩岸關係不睦，政府阻擋大陸官員來台，此舉擋不住兩岸民間交流，期盼政府勿以意識形態掛帥。

徵才博覽會全天累計入場求職者達15860人次，相比去年10500人次增加50%；現場收到履歷表3200餘分，網投簡歷約3000封。

(中國時報)

爭取政治話語權 拉近兩岸心理距…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。