貴婦被擄 接電話線智擒強盜

2018年06月03日 04:10 中國時報 曾百村 、 張孝義 ／新北報導 ／新北報導

北市信義商圈新光三越百貨公司，1日驚傳隨機擄人強盜案，王姓女子在地下停車場取物時，遭身型高大的男子謝至偉持刀脅迫強擄後，謝開王女車到桃園、新莊盜領11萬元後，把王女載往摩鐵控制行動；幸好被害人遇劫後發送求救簡訊、關入摩鐵時又機智接回電話線通報櫃檯報警，警方火速趕往現場查獲謝嫌，順利救出王女，法官裁准羈押謝嫌。

折疊刀抵臀 逼人就範

警方調查，被害人是經商的40歲王女，外表看起來俐落而亮麗，前晚王女與友人在信義新光三越百貨內用餐，期間王女返回A9館地下停車場的車上要拿東西，遭在停車場內逗留一陣的43歲謝嫌鎖定，當她屈身在車內取物時，謝嫌持折疊刀抵住王女臀部，威脅若聲張就要「毀容、在重要部位劃刀」，嚇得王女花容失色，然後被謝嫌塞進車子後座。

謝嫌旋即開著王女的BMW轎車駛離百貨公司，先到桃園龜山、再繞回新北市新莊，期間還逼迫王女說出提款卡密碼，到ATM盜領11萬。由於謝嫌表示，「給我錢就不會想做別的」，王女認為對方得手錢財就會放她離開，就乖乖待在車上沒有逃跑。

盜領11萬 女關進摩鐵

王女友人在百貨公司內等候許久，不見她回來繼續用餐，之後又收到王女的求救簡訊，趕緊報警。警方獲報後以手機定位尋人，確認王女位在新北市新莊輔仁大學附近，立即調派警力搜索王女車輛。

謝嫌強盜得手11萬後並未放走王女，反而將車開往新樹路一家汽車旅館，把王女推到床上要她好好待著，限制行動自由，還拔掉房內的電話線，阻絕王女對外聯絡。

求救脫困 驚魂3小時

王女擔憂遭到性侵，趁謝嫌到車上搜刮財物時，大膽地重將電話線接上並打電話到櫃台說：「快幫我報案，我被人綁架了！」警方獲報火速前往摩鐵並將謝嫌逮捕，順利將驚魂未定的王女救出。

警方查出，謝嫌有多項前科，6年前曾隨機洗劫落單少女，甚至敢在大街上行搶，行徑大膽。警方昨日詢問後，依強盜罪嫌將他移送台北地檢署，檢察官訊後，認為謝涉犯強盜重罪，有逃亡之虞，晚間向北院聲押獲准。

(中國時報)