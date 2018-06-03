8年4起 女車主都開雙B

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中國時報
／台北報導

北市信義區新光三越百貨公司停車場，1日再傳女車主遭歹徒強押上車，連車帶人擄走強盜案，這已是國內近8年來發生的第4起案件。警方昨日除立即要求各百貨業者加強巡守，也提醒民眾上車前應注意四周、上車後立即上鎖等自保之道，避免停車場成為治安死角。

新光三越A9館發生王姓女子遭擄走後，轄區信義警分局立刻調閱沿路監視器畫面，並依即時定位掌握謝嫌朝新北市逃逸，展開即刻救援，待新莊分局獲報將謝嫌逮獲、救出王女後，馬上將案發現場畫面等跡證提供給新北市警方，讓謝嫌無從狡辯。

信義分局昨日在各百貨公司開門營業前，特別邀集業者開會，要求應落實監看停車場監視器及加強保全巡守，並責由派出所加強周遭巡邏密度及路檢等勤務，以維護消費者安全。

警方表示，近8年至少有4起女車主在百貨公司停車場遭擄強盜案，共同特徵都是開雙B名車。2010年2月，北市一名呂姓醫師娘和友人在101大樓吃完飯後，到地下停車場取車時，遭3名蒙面歹徒將人車一併押走，洗劫兩人身上24萬元後，將兩人丟包新北市深坑山區，並開著呂婦的BMW740揚長而去。

同年，又有4名歹徒在台南市新光三越地下停車場擄走開賓士車的30歲余姓女子，洗劫廿多萬元後才放人。2014年，台中新光三越百貨公司也發生胡姓女子，開賓士車準備離開時，突然遭兩名歹徒挾持，強盜財物後，甚至還恐嚇要強拍被害人裸照。

員警無奈地說，以往百貨公司停車場出口還有員工，現在為節省成本、無人化趨勢下，紛紛裁撤，也讓歹徒有恃無恐、被害人求救無門，相關案件一再發生。

警方提醒，停在停車場時，最好靠近出入口，避免停在出入人少的角落；落單女子上車前，更要注意四周有無躲人或尾隨，並在上車後立即上鎖，以確保自身安全。

(中國時報)

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