孝子從軍扛家計 父認屍淚崩

2018年06月03日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

遭槍擊身亡的海軍陸戰隊士兵何勝文是家中獨子，父母離異後，他和右眼失明的父親同住屏東潮州家中，為了家中經濟簽下志願役從軍，在親友眼中非常孝順，沒想到竟會遭此橫禍。家屬聽到噩耗後十分悲慟，媽媽甚至在臉書轉貼新聞，發文要兒子在天之靈揪出凶手，文字讀來令人鼻酸。

何男的遺體被送到屏東殯儀館後，何父忍痛前往指認，不敢置信兒子已成一具冰冷遺體。他望著遺體不發一語，不斷流淚，家屬看了非常心疼，邊勸說邊將他拉離開，直說「好了，不要再看了」，在場親友也跟著落淚。

家屬表示，何父右眼失明，因工作不便，收入不多，「勝文非常孝順，高中畢業後就志願入伍」，還跟爸爸說當兵有固定的薪水，「你就不用這麼辛苦了！」不過，何父不捨兒子，想多賺點錢，平常仍會找工作打零工，賺錢補貼家用，父子間感情非常好。

家屬說，勝文平日交友單純，並未與人結怨，不知道為什麼會發生這種事。凶手的手法明顯就是要致他於死地，希望警方能早日查明案情真相，以慰勝文在天之靈。

何母也在臉書轉發愛子遇害新聞，並發文指出「兒子你上新聞了」，之後她連續轉發相關新聞，並在臉書貼文說，「兒子，我相信你有在世之靈，你一定要找到殺害你的兇（凶）手！不要死的不明不白！」

何勝文臉書大多PO些勵志文或影片，與人互動不多，事發前才分享一篇勵志文，其中一段寫道「苦了何人也不能苦了親人，失去什麼也不能失去真情，輸掉多少也不能輸掉良心。」顯示他對於家庭、親人非常重視。

(中國時報)