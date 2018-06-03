全台首宗向陸船索賄 海巡夫妻檔判刑

2018年06月03日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

海巡署海洋巡防總局第9海巡隊前分隊長黃文哲、第3海巡隊前辦事員陳文君夫妻檔，透過台灣漁民向大陸福建「閩獅漁」船隊索取每月新台幣100萬元賄款，以「螃蟹」為代號洩漏巡防勤務，包庇船隊越界捕撈，是台灣首宗跨境向大陸船家索賄貪汙案，導致台灣海防門戶洞開，台中高分院依收賄等罪名，判處黃等4位海巡官員有期徒刑2年5月至5年7月不等。

判決書指出，黃文哲因有多次取締大陸福建石獅市「閩獅漁」船隊經驗，結識對方黃姓、蔡姓等漁民，深知船隊越界到台灣水域捕撈擔心遭緝獲，被扣船並處以100萬至1000萬元罰款，竟與妻子陳文君自2000年6月起合謀索賄，並於2002年上任第9海巡分隊長前，即拉攏熟識多年、時任中部地區機動海巡隊小隊長林黃財，再由林黃財拉攏時任第3海巡隊員徐良吉共謀不法。

黃男等人2012年6月多次到大陸邀對方餐敘並索賄，雙方議定以每月、每艘漁船10萬元，並以10艘漁船核計由船隊每月支付100萬，約定同年8月1日開始，由台灣船家莊姓夫妻在船上違法架設無線電，陳、徐利用職務之便，將第3海巡隊巡防勤務資訊以「螃蟹」為海巡艦艇代號發給對方，承諾這10艘漁船越界捕撈被查獲，可以僅驅離不扣船罰錢。

「閩獅漁」漁船隊在同年8月匯款人民幣21萬元給黃男，經兌換新台幣因匯差而為96萬6000元，由黃男等6人瓜分。

黃文哲等4名公務員，不服一審被依貪汙等罪判刑上訴二審，台中高分院審理後，依收賄罪判2年5月至5年7月，同案被告莊姓夫妻判刑1年10月及1年，6人另涉犯密罪各判刑2至4月，可易科罰金。全案可上訴。

(中國時報)