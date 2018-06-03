百年古厝失火難灌救 ２死１命危

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中國時報
／台北報導

北市太原路1棟舊式兩層樓的民宅，2日清晨發生二死一重傷火警，火勢延燒近1小時，警消在屋內救出77歲的潘姓屋主、75歲的潘妻和38歲的印尼幫傭IMAS，潘經搶救後回復意識，有性命危險仍在搶救；潘妻及印傭則因嚴重燒燙傷均不治，初步排除人為縱火，起火原因仍在調查中。

2日清晨4時許，起火民宅對面大樓的保全發現火災，嚇得連忙報警，想要通知住戶逃生時，火舌已從內竄出，消防人員到場佈置水線灌救，但因房屋地形狹長，火勢近1小時才完全控制。消防人員在1樓房間內，陸續救出潘姓老翁3人，因燒燙燒均已失去生命跡象，只有潘在搶救後回復意識，另2人不幸喪生。

由於此區近年來經常有建商來談都更，一度傳聞可能有人為縱火，但警消初步勘驗後，並未發現汽油燃燒的殘跡，現場也沒有易燃物揮發燃燒的特定氣味，加上調閱監視器也未有可疑人士在當時出入，目前已暫排除人為縱火可能。

警方調查，潘姓屋主罹患食道癌，身體狀況不佳；潘妻則中風多年，兩年前潘家聘請印尼籍移工IMAS，3人平時住在1樓，2樓則是潘男孫女臥室及佛堂；潘的孫女昨晚去找朋友聚會，因此逃過一劫。

潘的兒子住士林，平時開計程車為業，不時會來探視父母跟小孩，潘的兒子昨天到場指認，表情哀傷凝重，他說父母平時未與人結怨，起火的房子是他們家五代祖厝，有時他也會回去住幾天。

警消調查，潘家這間老屋可能有百年歷史，原本是日式木造房屋，曾進行過一次改建，1樓用磚造強化；2樓則未改動，附近鄰居則表示，老房子問題多，過去也發生過幾次火警，發生這種不幸大家難過也有些擔心，希望可以盡快都更。

(中國時報)

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