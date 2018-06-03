台北市 信義區－貢丸湯 鹹香有嚼勁

2018年06月03日 04:10 中國時報 吳堂靖 ）

台北市信義區商場林立，想吃到俗擱大碗的平民小吃十分不容易，但鄰近市政府捷運站4號出口卻有一家佛心美食店「芝香涼麵．雞肉飯」，店內販售涼麵、雞肉飯、滷排骨飯等，也提供多元湯品，其中味噌貢丸蛋花湯料多味美，一口吃下大大滿足，且1碗只要45元，深受附近上班族喜愛，成為店內人氣美食。 「芝香」雖以涼麵、雞肉飯為主打商品，但多元湯品受歡迎程度不遑多讓，包含味噌貢丸湯、味噌蛋花湯，還有味噌貢丸蛋花湯的「三合一」湯品，貢丸Q彈飽口，加入蔥花提味，在寸土寸金的信義區，50元銅板有找，讓民眾直呼「超佛心！」 除了湯品味美、價格親民外，因應近來天氣炎熱，店內主力商品涼麵生意好到「嚇嚇叫」，口味有原味涼麵和炸醬涼麵2種，還分成小、大、加大等麵量供客人選擇，不論食量小的民眾或大胃王，統統都能得到滿足。 店內雞肉飯、滷肉飯和雞滷飯同樣依飯量和配菜，提供不同大小供客人挑選，另有75元外帶便當；滷蛋、滷豆腐、滷白菜、筍絲等小菜都是30元以下，其中滷白菜燉煮入味，愈嚼愈香，獲得不少民眾喜愛。

地址：台北市信義區忠孝東路五段143號

電話：（02）27621666（滿700元可外送）

營業時間：上午11點至清晨6點

售價：貢丸湯30元、味噌貢丸湯40元、味噌貢丸蛋花湯45元

(中國時報)