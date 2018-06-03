嘉義縣大林鎮－滷貢丸搭大骨湯 香氣逼人

2018年06月03日 04:10 中國時報 呂妍庭 ）

「阿駿古早味小吃」的滷貢丸湯1碗只要15元，是正港銅板美食。（呂妍庭攝）

國小起就在父親麵攤當小幫手的劉凱駿，1年前自立門戶開起「阿駿古早味小吃店」，標榜店內湯頭是大骨熬煮，嘗起來清香味甜，搭配獨家特製滷貢丸，一碗熱騰騰貢丸湯端上桌，散發出誘人香氣，吃起來別有一番風味，而且只要15元，客人都笑讚老闆是在做愛心。 劉凱駿靦腆地說，家傳3代都從事麵攤生意，就算自立門戶，也要傳承古早手法，像貢丸湯看似平凡，其實早在父親掌店年代，就研究出把生貢丸放進滷汁裡滷熟的小撇步，「因為用滷的比較香」。 劉凱駿指出，生貢丸在滷鍋翻滾約10到15分鐘就算熟透，相較坊間習慣在大鍋湯內熬煮貢丸，滷貢丸香氣加倍，且表層會附著薄薄油蔥，淋上熱騰騰的大骨湯，再加芹菜珠、香油、胡椒提味，風味和口感就是不一樣。 雖然貢丸湯不是店內主打商品，但因價格便宜，劉凱駿1天都要煮掉2、3台斤貢丸。但他也說，現代人講求養生，他也將口味盡量調得清淡些，但仍保留特殊的滷味口感，來抓住客人的心。 劉凱駿店內小吃皆傳承自父親好手藝，許多老饕上門點手工滷肉飯或古早味肉燥麵後，幾乎都必點貢丸湯搭配，直說店內小吃美味經濟又實惠。

地址：嘉義縣大林鎮中山路69號電話：0978838881

營業時間：上午6點至中午12點半，周四公休

售價：15元

(中國時報)