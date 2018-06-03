新北市 三峽區－新鮮成招牌 吃得到新竹好味道

三峽中山路「永吉涼麵」的貢丸湯，使用知名的新竹「海瑞摃丸」，深受在地民眾歡迎。（陳俊雄攝）

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中國時報

炎炎夏日，吃涼麵配上1碗味噌貢丸湯就是絕配！位於新北市三峽區中山路的「永吉涼麵」，貢丸湯的主角是來自新竹的「海瑞摃丸」，和市面上許多麵攤使用沒有廠牌的貢丸大不同，讓愛吃新竹貢丸的民眾，無須舟車勞頓就能品嘗美味。　三峽地區涼麵店林立，永吉涼麵秉持「新鮮」原則贏得不少顧客青睞，店內主角涼麵口味眾多，包括原味、素食（不加蒜醬）、炸醬、三絲（蛋絲、黃瓜絲、火腿絲）、雞絲、泰式酸辣等口味，還準備芥末，歡迎不怕嗆鼻流淚的客人來挑戰。　至於原本居於配角的貢丸湯，也因搭配選擇多元，「地位」不輸涼麵。永吉涼麵的貢丸湯，除了一般涼麵店常見的味噌、貢丸及蛋花搭配外，還多出了燉煮到軟爛的蘿蔔可供選擇，讓愛吃貢丸湯的顧客，多出好幾種排列組合方式。　值得一提的是，雖然店家沒有刻意宣傳，但永吉涼麵貢丸湯裡的主角，可是赫赫有名的新竹「海瑞摃丸」，吸引許多顧客上門品嘗。一口咬下，彈牙又有咬勁的貢丸，迸發出的肉汁滿溢嘴中，再搭配一口涼麵，讓人暑氣頓消。

地址：新北市三峽區中山路114號

電話：（02）86711821

營業時間：上午6點半至下午3點，周一公休

售價：味噌貢丸湯與貢丸蛋花湯35元、蘿蔔貢丸湯40元、蘿蔔味噌貢丸蛋花湯45元

(中國時報)

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