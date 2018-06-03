淡蘭國家級綠道 從地方出發

2018年06月03日 04:10 中國時報 曾百村 ／新北報導 ／新北報導

6月2日是台灣步道日，包括新北市長朱立倫（右）、台北市長柯文哲（左）等人，一同前往新北市雙溪區，參加「淡蘭國家級綠道」的啟動記者會。（曾百村攝）

6月2日是台灣步道日，包括新北市長朱立倫、台北市長柯文哲等北北基宜4縣市首長及代表，昨在新北市雙溪渡船頭舉行的淡蘭百年山徑大會師，共同在綠道的願景圖上標出重要節點，象徵國家級綠道將從地方出發，結合民間與中央的合力支持，一同拼繪出「淡蘭國家級綠道」的啟動願景。

淡蘭國家級綠道不僅是串聯北台灣4縣市的綠道山徑，也是重要的文化、自然地景之長距離健行步道，昨天除了朱立倫、柯文哲現身參加記者會外，包括交通部、國發會、農委會水保局等中央部會，以及千里步道運動發起人小野、劉克襄、大批民眾等自發性參加健走活動，場面相當熱烈。

橫跨北台灣4縣市

朱立倫表示，經過各界3年多的努力，淡蘭國家級綠道已回復早年風華，歡迎愛好健行登山的朋友一同來參與體驗；柯文哲說，同樣是老房子，但有故事後就顯得不一樣，淡蘭古道是由中央統籌、地方分工合作，讓它升級成為國家級綠道，也賦與新的歷史意義、文化意涵，希望藉此未來也能增加觀光產值。

作家劉克襄透露，這6年來，28個北台灣登山志工隊共同努力，將北中南淡蘭古道系統用腳走了出來，期許淡蘭古道未來能與西班牙朝聖之路、日本奧之細道般齊名。

北路擬年底修築完畢

千里足步道發起人小野說，淡蘭古道內蘊藏台灣多年來的歷史文化軌跡，大家有志一同把這條「歷史路」修繕維護完整，未來古道成絕對會成為民眾、甚至是台灣的驕傲。

新北市政府表示，長距離步道旅行已是國際旅遊新趨勢，而北、中、南的步道系統路網定線已接近完工，預定今年底北路系統將全線修築完畢，未來會透過淡蘭山徑把觀光資源帶進去，讓產業、文化活絡起來，同時也會邀請雙溪在地藝術家、耆老提供老照片現身說法，由文史工作者、解說員轉譯，讓雙溪作為古道重要中繼站的故事，一一呈現。

(中國時報)