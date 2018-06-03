竹科3期復活徵地 農友抗爭

2018年06月03日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府重啟原竹科3期計畫案，更名為變更竹東特定區主要計畫與擬定竹東鎮細部計畫案，2日上午在竹東鎮二重國小舉辦說明會，計畫案區域內部影響所及民眾來聽取說明之外，更有在地農友拉布條抗議，憂心自家農地恐遭徵收，若未來開發為工業區，更可能影響周圍居民水源。

原竹科3期為因應科學工業園區發展需要進行規畫，後來發展地區畫設後未能如期開發，科學工業園區管理局表示放棄徵收，改由新竹縣政府為擬定機關持續辦理，但因原規畫的目的不符目前土地使用需求，又已達通盤檢討辦理年限，於是辦理公開展覽說明會，向民眾說明現行計畫。

縣府現行計畫將調降商業與住宅區面積、增加產業用地，計畫內容包括住宅區、商業區、工業區、產業專用區、客家農業休閒專用區等等，範圍面積453公頃，另外針對農民需求，畫分出客家農業休閒專用區。

增加產業用地面積

不過因此案歷時30多年，歷經11次變更，許多爭議仍未能釐清，此次說明會讓在地農友相當憂心，若重啟計畫案，原本世代耕作的土地將受到衝擊，二重里地主權益自救會成員與其他農友，在說明會現場拉起布條抗議。

農友要求解編還地

「強徵、強要、強搶！」農友劉慶昌與呂政權帶領農友們怒吼，痛批政府炒作土地，因原有農地被畫分為工業預定地，但後來科學園區產業外流，已不需要這些土地，偏偏政府又不放手，導致農友們無法在土地上順理成章地耕作，也無法申請農會會員，希望政府盡速解編土地，還給他們權益。

另外，我們要喝乾淨水行動聯盟召集人之一陳翠琴發言表示，整個說明會簡報看不到關於廢水處理計畫，也無專管設製圖，過去每每詢問政府關於汙水處理問題，總是得到沒錢的回應，但土地開發耗費大筆資金，讓人擔心下游50萬人飲水問題。

(中國時報)