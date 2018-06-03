彰化扇形車庫 活古蹟吸睛

碩果僅存的彰化扇形車庫，2日吸引上百台日友人參訪，驚豔看到「活古蹟」。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化扇形車庫是全台碩果僅存的火車頭旅館，吸引各地鐵道迷是彰化經典行程！2日交通部觀光局安排「臺日觀光高峰論壇」上百台日友人參訪，看到車庫住著各式各樣的古老蒸氣火車頭，還有輸送的旋轉盤仍井然有序地運作，都驚喜交加，讚美「活古蹟！」

2008年首辦「臺日觀光高峰論壇」，歷年由臺日兩國輪流舉辦，今年邁入第11年是兩國觀光界年度盛事，行程特安排參訪扇形車庫。彰化縣副縣長林明裕說，扇形車庫在全世界已找不到幾座，全台也只有彰化這座紀錄鐵道的歷史。

可吸引日本鐵道迷

台日友人更驚喜扇形車庫還在運作著，讚美保存古蹟的用心！日本友人說，日本鐵道迷很多，這是相當有潛力的新旅遊路線；日本鐵道迷對台、日同名車站也非常感興趣，今年3月份日本「信濃鐵道」社長玉木淳就率領與台鐵局在田中火車站簽署姊妹車站，吸引雙方「田中人」互訪。

彰化縣政府城市暨觀光發展處長馬英傑表示，彰化扇形車庫是彰化的驕傲，彰化鐵路高架化後續仍會採動態保存；田中車站將新建台鐵田中支線和高鐵彰化站串聯，進一步構思鐵道主題來打響彰化觀光特色。

彰化人期許，扇形車庫周邊台鐵宿舍、彰化市農會百年穀倉等，已列入歷史景觀和縣定古蹟得加緊修復腳步，增添豐富性，真正邁向世界級。

構思主題打響觀光

彰化市農會2日適逢百周年慶，呈現百年時光回廊、百年穀倉修復計畫，並端出咖啡、蜂蜜和荔枝乾的彰化市新三寶。縣長魏明谷說，市農會未來將與彰化鐵道文化園區結合，不但有觀光也有展售農產品，讓人們一到彰化就品味到豐富農業和文化。

(中國時報)

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