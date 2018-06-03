憂台南選情 賴揆餐敘造勢

行政院長賴清德（前排右四）2日邀民進黨市長提名人黃偉哲（前排左三）及市議員參選人餐敘，營造團結氣勢。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

台南是民進黨票倉，民進黨提名市長參選人黃偉哲前國會辦公室主任遭爆涉及弊案，且前台聯立委許忠信參選等，衝擊選情。行政院長賴清德2日邀黃偉哲及市議員參選人餐敘，喊出「市長高票當選、議員全壘打」，營造團結氣勢，被綠營人士解讀是賴憂心選情。

賴清德連任第2屆台南市長一舉拿下71萬餘票，得票率72.9％是6都最高，下屆市長參選人黃偉哲雖通過民進黨初選考驗，不過，黃從初選出線迄今，尚未形成民進黨共主的氛圍，與3年多前一堆民代簇擁賴清德搶曝光畫面，有天壤之別。

陳亭妃及所挺參選人缺席

距年底投票日僅約半年，賴揆親自出馬與民進黨台南市長提名人黃偉哲及市議員參選人餐敘，企圖凝聚民進黨大團結氣勢，不過，立委陳亭妃及其支持的市議員參選人均無人出席，加上許忠信參選也釀泛綠分裂危機，剩半年時間如何弭平初選裂痕、加速整合，對民進黨是一大考驗。

據了解，賴清德餐敘席間不諱言「年底選戰變數多，要小心謹慎」，勉勵黃偉哲及市議員參選人，他說，明顯感受台南選情有一些變數，希望大家更努力打拚，也要黃偉哲盡快成立競選總部，加速選戰節奏，也要與議員緊密結合，團結以拉抬聲勢。

賴清德說，昨天第一次聚一起，希望台南達到「市長高票當選、議會過半」目標。黃偉哲表示，蔡英文總統稱「2018是改革重要關鍵」，台南一定要延續賴院長過去施政，每一名參選人「一個都不能少」，提名134位里長、37位議員、市長都「全壘打」。

加速整合 弭平初選裂痕

對於部分議員提名人未到場，黃偉哲陣營發言人郭國文強調，昨天到場有27名議員，部分是出國或與活動撞期而未出席，未來仍會繼續努力整合。

(中國時報)

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