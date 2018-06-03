登山與大型活動 屏東有法規

屏東縣通過《屏東縣登山活動管理自治條例》及《屏東縣民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例》，未來登山及大型活動有相關規範。圖為墾丁春天音樂季活動。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

《屏東縣登山活動管理自治條例》及《屏東縣民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例》公告生效，未來進入屏東縣公告管制山域登山必須遵守相關規定，若違反條例發生事故也會要求全額支付搜救費用；另外人數1000人以上且連續2小時以上的大型活動也要事先報備。

未申請 山難須付搜救費

近年來登山活動盛行，不時有意外事故發生，每每投入大量人力及物力搜救，浪費國家資源，也讓救援人員身陷危險環境。屏東縣轄內登山路線多，為防範未然及節省救災資源，縣府從前年規畫訂定《屏東縣登山活動管理自治條例》。

條例5月28日公告生效，未來進入屏東縣公告管制山域登山，必須攜帶衛星定位、通訊設備，由領隊帶領、辦理保險，依登山計畫活動等，違者可罰3000至5萬元；如違反條例發生山域事故，也將依規定要求全額支付搜救費用。

千人活動 須提安全計畫

為強化大型活動安全維護措施，避免公安意外訂定的《屏東縣民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例》，凡在屏東境內辦理1000人以上且連續2小時以上的大型活動，如演場會、音樂會、表演藝術、派對等「營利性質商業活動」及「定點煙火」活動，主辦單位需檢具公共安全維護計畫，於活動60天前向縣府報備。

所提計畫內容應包括場地安全措施、意外責任險投保、交管、疏散及救災救護動線、工作人員教育訓練及任務編組、緊急醫療等，若違反規定將處5萬以上10萬元以下罰鍰，必要時得令其停止或中止活動。宗教、民俗、迎神繞境、選舉期間的造勢活動則不在此限。

(中國時報)

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