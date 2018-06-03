環團號召空拍機 向齊柏林致敬

齊柏林團隊失事前在玉里拍下的空拍鏡頭。（本報資料照片）

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中國時報
／花蓮報導

紀錄片導演齊柏林去年6月10日拍攝《看見台灣2》時，直升機在行經花蓮長虹橋後不幸墜落，機上3人全數罹難，環保團體發起悼念活動，預計招募百台空拍機，10日當天以分列式飛行，在接近失事時間飛過墜機位置向齊導致敬，也象徵接手齊導精神，繼續守護大地。

齊柏林生前對台灣環境遭破壞非常關切，《看見台灣》片中呈現採礦山頭光禿的畫面，引起社會大眾關注，去6月接續進行紀錄片拍攝，堅持升空拍攝的齊導，不幸在花蓮長虹橋附近墜機，齊柏林與助手陳冠齊、機師張志光罹難，噩耗震驚全台。

因為關注礦場開採情況，齊柏林揭露花蓮太魯閣公園外山頭光禿禿的畫面，失事前的前1個月，還曾在臉書發文，「感嘆太魯閣亞泥礦場，比5年前拍攝時挖得更深」，事發後地球公民基金會發起的「撤銷亞泥非法展延連署」，連署人數突破21萬人，也讓政府感受到民眾對修改礦業法的監督力道。

由彰化環保聯盟發起、地球公民基金會協辦的「向齊導致敬活動」，即日起在網路開放報名，號召百架空拍機一起在齊導忌日當天升空，上午10時先在長虹橋默哀1分鐘後起飛，以空中分列式飛過失事地點，以齊導最愛的角度向他致敬，現場也將拉起「悼念齊柏林、落實礦業改革」的布條，籲政府落實礦業法修法。主辦單位歡迎空拍機同好加入，向齊導致敬，報名至6月5日止。

(中國時報)

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