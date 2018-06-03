林佳龍擊鼓 軟埤仔溪龍舟賽鳴槍

台中市長林佳龍擔任龍舟鼓手，帶領選手代表們進行水域巡禮，祈求比賽一切順利。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

台中史上首場龍舟錦標賽2日起在豐原進行2天賽事！超過百隊選手參加，雖豔陽高照仍湧進數千民眾到軟埤仔溪的花語水道爭睹，市長林佳龍親自主持龍舟點睛儀式；參賽隊伍依序下水競速，翻船率比練習時低許多。

2日上午吉時一到，林佳龍帶領副市長林陵三、水利局長周廷彰、運動局長王慶堂等，循古禮為8艘龍舟開光點睛，經祈福儀式後依序下水，各級民代到場共襄盛舉。

「咚、咚、咚！」林佳龍登船擔任鼓手，帶領選手代表進行水域巡禮，85隊依次序上場，選手配合鼓聲卯足勁拼命划競爭激烈；軟埤仔溪兩岸湧入數千民眾爭睹，開賽約20分鐘就傳翻船插曲，救生員將落水選手拉上岸，該隊因逾時就位遭判失格。

林佳龍說，軟埤仔溪經整治後水質清澈乾淨，因應花博將喬木增至900棵，還種植23萬株花卉打造鑽石級公園；除作為龍舟競賽，未來將成為輕艇訓練及消防水域安全訓練場地，兼具蓄洪調節功能。

運動局表示，首日取前20名晉級第2天決賽，冠軍可獲2萬元獎金；3日有龍舟拔河、水域救援體驗，4、5日有獨木舟體驗、輕艇水球及競速。

農業局輔導在葫蘆墩公園花博展區廣場舉辦「107年豐原區農會食農教育暨廚神體驗活動」，小朋友變身為小小廚神體驗親子共廚，並舉辦包粽接力競賽活動。

(中國時報)

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