縣史首次賽事 雲林龍舟點睛

2018年06月03日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林首次龍舟賽共有116隊參賽，各隊摩拳擦掌展開練習。（張朝欣攝）

雲林縣政府今年舉辦雲林縣史上首次龍舟賽，2日由縣長李進勇等人進行龍舟開光點睛儀式，8艘龍舟正式啟用供比賽隊伍練習，今年共有116隊參賽，18日端午節當天進行決賽，參賽隊伍無不摩拳擦掌，希望在雲林龍舟史上留名。

雲林縣首屆龍舟賽將於6月16至18日在口湖鄉宜梧滯洪池登場，由於雲林縣從來沒有舉辦過龍舟賽，首屆龍舟賽引發熱烈回響，超過100支隊伍報名參賽，盛況空前。

2日龍舟開光點睛儀式，由縣長李進勇、縣議會議長沈宗隆、口湖鄉長林哲凌、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能等人共同主持，地方學校、社團動員參與，熱鬧滾滾。

為了接軌國際，雲林縣政府特別訂製8艘台灣自製的競技龍舟，材質有別於傳統木造龍舟，採用玻璃纖維打造，船身較輕可大幅提升速度，且玻璃纖維龍舟較木造龍舟容易保存，得以重複使用，兼具環保與教學展示功能。

李進勇表示，端午節是重要節慶，雲林縣今年舉行首屆龍舟競賽，活動特別選在環境優美的宜梧滯洪池，藉此將雲林沿海的海角祕境推薦給全台民眾，一起來雲林看龍舟、嘗美食、賞美景。

口湖鄉長林哲凌指出，雲林第1屆的龍舟賽能夠在口湖舉辦，是口湖鄉的光榮，比賽最高優勝獎金5萬元，包括大型龍舟、小型龍舟競賽9種組別，16、17日將有116支隊伍進行初賽，爭取18日決賽門票，為期3天的賽事精彩可期。

(中國時報)