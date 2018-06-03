原民競技 阿公撒網捕魚完勝

2018年06月03日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

由台東市公所舉辦的原住民傳統競技市民運動會，2日在體育場舉行，來自全市不分族群約1500人熱情參與，傳統撒漁網賽事中，阿公級選手熟練地拋出完美的弧線，令年輕選手難望其項背，但是道具魚太輕，風一吹就飄走，增添不少笑料。

運動會有撒漁網、男子負重、女子頭頂功夫及拔河比賽，阿公級選手熟練地拋出漁網，完美的弧線捕捉到很多魚，令年輕選手難望其項背，不少年輕選手一撒出去，網根本就張不開，而因為道具魚質材太輕，還沒被參賽者捉住、就先被風吹跑，讓現場笑聲不斷。

傳統競技市民運動會2日上午開幕典禮，議長饒慶鈴、立委劉櫂豪及多名議員參與盛會，首先由來自全市的44隊1500名選手依序進場，壓軸的阿美親善公主持會旗進場，歡呼、尖叫聲不斷。

台東市長張國洲表示，運動會已連續舉行4年，參與的選手們除有4大族群外，也有健康舞、讀書會等社區隊伍，充分展現市民健康活力、各族群融洽及傳承文化的一面，明年應市民的要求，將會增設100公尺及大隊接力等田徑項目。

他說，原住民傳統競技市民運動會是「馬卡巴嗨」系列活動之一，5月26日已舉辦過傳統射箭比賽，7月7日將舉辦阿美勇士、公主的選拔，7月是阿美族部落的豐年祭，公所也規畫各部落深度體驗阿美文化之旅，歡迎民眾熱情參與。

(中國時報)