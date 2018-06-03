議長盃龍舟賽將登場 點睛暖身

2018年06月03日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市議長盃第8屆龍舟錦標賽將在17、18日登場，主辦單位2日上午在微風運河廣場舉行祭江及龍舟點睛儀式，預告活動當天除精彩刺激龍舟賽，還有「手做香包」、「手繪彩蛋」、「陸上龍舟挑戰賽」、「仲夏夜民歌音樂饗宴」等與抽獎活動，要陪民眾歡度端午佳節。

新北市舉行龍舟賽已有20多年歷史，升格後活動規模更升級，是每年國內外龍舟好手必參加賽事之一，2日上午祭江點睛儀式，新北市議會議長蔣根煌、新北市副市長呂衛青、新北市體育總會理事長黃文雄在微風運河水域廣場舉行「祭江點睛」儀式，主辦單位更找來國立體育大學校花組成的龍舟親善大使團，成了另類「嬌點」。

祭江後也舉辦「親子龍舟體驗營」讓更多的大小朋友體驗划龍舟的多元樂趣，在揮汗之餘還能了解龍舟的古禮及典故，了解傳統文化。

新北市副市長呂衛青說，今年賽事吸引96支隊伍參加，包含31國69位外籍選手，其中混合組更是競爭激烈，有57隊前來爭奪冠軍榮耀，賽事總金額也達200萬元。

主辦單位指出，17日比賽當天除精彩刺激的龍舟比賽，還有手做香包、手繪彩蛋、陸上龍舟挑戰賽、野餐派對、仲夏夜民歌音樂饗宴等，主辦單位也提供百項好禮讓現場民眾抽獎。

蔣根煌說，今年的議長盃龍舟賽相當精彩有看頭，歡迎民眾攜家帶眷到微風運河廣場「逗熱鬧」，感受傳統節慶的歡樂氣氛。

(中國時報)