流浪狗吠叫 嚇到漁光島步道遊客

2018年06月03日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市政府都發局在漁光島完成一段1公里的林間步道，最近不少遊客前往體驗，卻發現數十隻流浪狗眼露凶光集結在步道旁，嚇得不敢往前走，台南市動保處研議將改變流浪狗餵養點，並將減少隻數列為目標。

台南市月牙灣旁蜿蜒著1.5公里長的木麻黃森林，都發局以2000萬元經費，在林間打造約1公里的步道，標榜走在步道上，可享受森林浴，並讓封閉30年的秋茂園重現。

不少遊客最近趁假日前往步道體驗，走到一半卻發現森林裡藏著不少流浪狗，成群結隊棲息在步道旁邊，因為森林光線陰暗，流浪狗成群十分嚇人，有遊客見狀就往回走，不敢在步道上逗留。

漁光里長林寧峰大表無奈，漁光島一邊發展觀光，一邊被動保處列為流浪狗示範區，在島上安置50隻已結紮的流浪犬，號稱示範人與狗能夠和平相處。但這些狗有地域性，見到陌生人難免吠叫，漁光島近年來遊客越來越多，他已看過多次狗追人的情況。

林寧峰表示，因為漁光島地形封閉，是很多狗貓飼主的棄養場域，現在島上流浪狗已近百隻，傍晚林蔭舒適，流浪狗剛好出沒在林間並等著愛狗人士餵養。

台南市動保處表示，下周將與漁光島在地民眾討論，朝改變流浪狗的餵養點，以及捕捉部份有攻擊性的犬隻，減少流浪狗數量。

(中國時報)