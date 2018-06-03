吳音寧疑月撒30萬送禮 柯P驚

2018年06月03日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北農產公司總經理吳音寧爭議不斷，遭質疑拿每月業務推廣費近30萬元四處贈禮，甚至送民進黨北市黨部60瓶洋酒，但是吳音寧透過臉書否認。台北市長柯文哲2日表示，他覺得奇怪，因為台北市長特支費都沒那麼多。至於是否會因為吳一直製造問題感到困擾？柯文哲重申，人事案不是北市府決定，吳是農委會派任。

吳音寧去年上任北農總經理之後，接連爆出看不懂財務報表、買殘貨送家鄉團體、出席魚翅宴等爭議，一舉一動備受外界矚目，北市議員陳重文1日於議會質詢爆料，吳每月業務推廣費近30萬元購買禮品，質疑吳濫用業務費。

柯文哲昨天被問到此事面露驚訝說，「北農總經理一個月好像特支費有30萬元，奇怪，市長特支費（每月15萬元）都沒那麼多」，媒體追問，是否收過吳音寧送的禮盒？柯文哲說，自己是沒有。

對於吳音寧爭議連環爆會不會感到困擾？柯文哲強調，人事案不是北市府決定，當初講好北市府派董事長，農委會派總經理；至於是否面臨想換吳也換不掉？柯未正面回答，僅表示農委會推派總經理是過往慣例。

針對議員質疑濫用業務費，吳音寧昨透過臉書回應，北農是一間和全台產地密切聯繫的公司，她上任後，業務推廣費使用，相較於前任總經理，大幅節省，且更多補助農業、公益等相關活動，並否認贈酒給民進黨台北市黨部。

吳音寧表示，對於國民黨議員屢屢不實指控感到遺憾，她強調，北農是一間自負盈虧的民營公司，「不要因為我在議會的反應不夠快、不懂政治攻防，就繼續扭曲我」。

(中國時報)