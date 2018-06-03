餐飲油煙釀空汙 嘉市擬法管制

嘉義市環保局模擬餐飲業烤肉，檢測排放油煙。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市餐飲業、旅館業、學校宿舍使用鍋爐排放油煙、廢氣，是空氣汙染源之一，環保局盤點餐飲業排放油煙中的PM2.5，1年約89公噸，占空汙PM2.5來源的18％，市府正研擬「嘉義市空氣汙染管制自治條例」，以加強管制餐飲業油煙。

環保局長張志誠表示，嘉義市餐飲業店家多，依據排放清冊盤點餐飲業PM2.5排放量，1年多達89公噸，占PM2.5汙染源的18％，依據中研院環境變遷研究中心研究，餐飲製造過程會產生細懸浮微粒（PM2.5）、多環芳香烴碳氫化合物（PAHs），短期或長期暴露此環境下，會影響健康，環保署研擬草案立法，市府也正研擬「嘉義市空氣汙染管制自治條例」。

環保局空氣及噪音管理科長吳博章說，旅館業、學校宿舍使用重油、柴油燒熱水的鍋爐，廢氣排放含PM2.5也加強輔導汰舊換新，換成低汙染燃料鍋爐，政府有補助經費更換，今年剛補助輔仁中學100萬元換2座新鍋爐，尚列管約6成、共25所學校用的鍋爐待換新。

環保局鼓勵餐飲業、學校、旅館業使用低汙染鍋爐，加裝集氣設施及後處理設施如靜電機、水洗機、臭氧機等，妥善收集並處理油煙異味，以減少造成空汙，2日在嘉義市文化局廣場辦活動，展示相關機具設備。

(中國時報)

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