女社工罹癌 男友堅定娶進門

龔家琳2日參加高雄長庚癌友歌唱大賽，選唱《幾分之幾》告訴老公：「你就是我的二分之一」，感謝他相伴抗癌、不離不棄，老公則自備海報替她加油。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

29歲龔家琳原是熱血社工，2年半前確診腦癌，人生瞬間變樣，儘管復發率高，交往8年的男友仍堅定迎娶，剃髮開刀前馬上拍婚紗，令她感動萬分；高雄長庚2日辦癌友歌唱大賽，她哽咽演唱《幾分之幾》，感謝先生一路相伴不離不棄。

龔家琳2015年睡夢中癲癇發作，檢查確定罹患腦癌第二期，當時她和男友已論及婚嫁，儘管家琳的父母體諒說「就算你放手離開也沒關係」，男友也沒被嚇跑，如今回想起來，笑笑說：「沒考慮太多，遇到事情只想和她一起面對！」

開腦切除腫瘤要剃髮，2人選在手術前拍完婚紗，隔年參加高雄市政府集團結婚，她說丈夫從不浪漫，竟用百元紙鈔摺成戒指求婚，加上確診罹癌後不離不棄，去年復發仍一路細心照顧，令她非常感動。

因為年輕復發率高，龔家琳更放手一搏去活得精彩，學烏克麗麗、街頭演唱、旅遊，2日高雄長庚舉辦「醫同跨越‧讓愛飛翔」癌友歌唱比賽，她選唱歌手盧廣仲的《幾分之幾》，彩排時唱到「如果我又更完整一點，也是因為你」，忍不住淚崩。

同樣參賽的周彥宏抗癌22年，他鼻腔癌擴散口咽癌，當年沒有人工血管，曾經2周內接受15次化療導致血管壞死、聽力也受損，全為了活著看當時3歲、5歲的孩子長大；他想藉由歌聲來展現健康一面，告訴病友只要勇於治療，抗癌人生也可以很多彩。

(中國時報)

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