綠營擬姚瑤配 丁守中老神在在

2018年06月03日 04:10 中國時報 張立勳 、 胡健森 ／綜合報導 ／綜合報導

外傳民進黨台北市長參選人姚文智有意找立委吳思瑤擔任競選總幹事，成為「姚瑤配」，國民黨台北市長參選人丁守中2日表示，姚找到美女總幹事，聲勢會往上衝，至於會不會擔心吳曾對上他打贏立委選舉造成威脅，丁則說不會。

前副總統呂秀蓮一旦脫黨參選台北市長，泛綠恐會分裂，外界認為丁守中領先幅度會更大，丁守中認為，民調起起伏伏，選舉還有5、6個月，他會持續努力爭取中間選民認同與支持。至於呂脫黨參選是否對他有利？丁強調，這都是想像性問題，等到發生後再評估。

前總統馬英九昨受訪稱丁守中還沒找他站台，丁守中說，已經親自拜訪過馬英九，他以為這樣已經算是有拜託了，去拜訪過多位國民黨前主席，都說會全力支持。

丁守中進一步指出，找人站台還早，連競選總部都可能會拖到很晚，現在要打不同的選戰，他在初選時沒有上任何媒體，勤跑基層用通訊軟體、社群網站傳達訊息；國民黨窮就有窮的打法，尤其他過去都是用節儉方式競選，這次也是用同樣模式打選戰，過去大型造勢、找人站台的模式能少則少。

面對姚文智要找吳思瑤當競選總幹事，丁守中說，姚文智找到美女總幹事，聲勢會往上衝，民進黨基本盤姚文智很快會達成。由於吳思瑤在立委選戰打敗丁守中，被認為將會是嚴重威脅，丁守中對此則說，他覺得不會、滿好的。

針對前副總統呂秀蓮不排除以無黨籍身分投入台北市長選戰，民進黨祕書長洪耀福2日表示，正在積極與呂秀蓮聯繫，安排時間與蔡英文總統見面討論、溝通。

洪耀福表示，已經親自打電話到呂秀蓮辦公室，表達蔡總統希望盡快安排時間見面的想法。呂辦主任指呂秀蓮剛剛返國還在休息，但將會向呂報告，黨部將會盡快討論出適當的見面時間，他也會持續與呂辦保持聯絡。

(中國時報)