水利會建議修給水路卡實際

2018年06月03日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

嘉南農田水利會的掌水工經驗豐富，上千位掌水工在每年的灌溉期嚴格把關，避免用水的浪費，透過精密調控渠道水門，嘉南灌區一期稻作每公頃用水量僅有8600公噸，是歷年最低，對緊繃水情助益不少，隨著掌水工年紀漸長，水利署也導入大數據及AI自動閘道等，逐步推廣取代部分人力。

嘉南平原灌溉區的一期作面積約1.8萬公頃，原先預計灌溉水量約3億公噸，因缺水問題須管控在2.1億公噸內，經過節水供灌、縮短供應天數，掌水工協助農民灌溉、取締盜水、加強日夜輪灌等措施努力下，節省了近3000萬公噸用水，相當不容易，也凸顯掌水工辛勞及老化問題。

經濟部水利署近年導入智慧灌溉節水管理，與嘉南農田水利會合作，結合大數據、物聯網來掌握田間微氣象，並監測農作物生長因子，部分水閘門採自動控制，進行用水最佳調配，又省下近1成水量，未來將擴大推廣，以取代日益難覓的人力。

嘉南農田水利會會長楊明風2日在行政院長賴清德視察嘉南大圳時，當面向賴提出修繕嘉南灌區總長1.8萬公里給水路。楊明風說，農田給水路年久失修，若能納入前瞻計畫來進行維修改善，確保水資源發揮效益，導入新科技才有意義，賴清德也當場指示農委會做好調查及研究，找出解決辦法。

(中國時報)