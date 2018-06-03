西濱通霄段通車 白沙屯媽見證

2018年06月03日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

西濱快速道路苗栗縣最後一哩路終於通車，通霄白沙屯到南通灣段9.5公里的路段，2日在地方殷盼下完工通車，交通部政務次長王國財與縣長徐耀昌形容，如同打通苗栗縣的任督二脈，未來有助疏解國1、國3和台1線交通，白沙屯拱天宮媽祖全程見證這項地方盛事。

昨天率同信眾坐鎮並巡行祈福的拱天宮三媽，回程經過一座媽祖雕像時，鑾轎突衝擊雕像基座，被視為另一神蹟。白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬解讀，因該雕像不是朝西，加上基座受損，研判三媽示意遷移及調整方向。

西濱通霄、苑裡段相繼通車，地方人士卻兩樣情，苑裡段因房裡匝道只做半套，地方強烈不滿，促公路總局盡快完成可行性評估後，加做另半套匝道，否則將有抗爭行動。徐耀昌、立委陳超明和地方民代，也再次提出這項訴求。

公路總局指出，西濱北自新北八里南至台南七股，全長305.75公里，在苗栗縣境全線貫通後，目前只剩竹縣新豐至竹北、彰化芳苑至大城兩段各約10公里尚未完工。副總工程司鄧文廣表示，這兩個路段將積極於2019年底完工，趕在2020年農曆春節前通車，屆時即可全線通車，讓西部海岸線交通連成一氣。

北工處長吳昭煌簡報指出，2日通車的9.5公里路段，總工程費55.3億，主線採雙向各2車道配置，沿線設有白沙屯、新埔和通霄3處交流道，歷時4年2個月完成，苗栗縣境全線貫通。

徐耀昌表示，西濱沿途可飽覽苗栗海岸線風光外，還有後龍好望角、通霄拱天宮、台鹽觀光園區、秋茂園等知名景點，也有助帶動地方觀光。

(中國時報)