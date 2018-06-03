小心台灣標示爭議衝擊擴大

2018年06月03日 04:10 中國時報 主筆室

蔡總統希望兩岸「維持現狀」，但兩年來兩岸不但官方關係惡化，政治和軍事關係日漸緊張，民間交流也開始受到干擾，民粹勢力相互攻訐更到了「刀刀見血」的程度。唯獨在經貿關係上兩岸仍能「維持現狀」，但下一步是否會受到政治的牽連，令人不能無憂。

尤其大陸官方開始要求外資企業涉台稱呼一律標示「中國台灣」，否則重罰，此事固然引起美國白宮的批評，但多數跨國企業已接受大陸的要求，開始更改台灣有關標示。北京不可能長期對外資與台資企業兩套標準，未來若以同樣標準要求台灣企業遵行，並非不可想像，屆時兩岸經濟關係亦將受衝擊。

兩岸現狀改變的責任歸屬，台灣內部與兩岸之間都彼此歸咎，一方認定是蔡政府說一套做一套，並未真心實意維持兩岸現狀，不承認一中的九二共識，外交上向美、日傾斜，內政上縱容文化台獨，才不得不強化「反獨促統」的作為。另一方則認為自己代表不接受九二共識的台灣新民意，大陸應該尊重。

站在民眾立場，更關心的是和平與繁榮的外部環境，當然希望這種現狀能夠維持，但兩岸現狀卻在快速崩解，這可能是蔡總統與民進黨支持度持續探底的關鍵因素。若蔡政府不願正向調整兩岸政策路線，大陸對台政治、軍事的反制，遲早會延燒到貿易層面，這將是衝擊台灣社會生計的重大危機，蔡政府應想方設法做事前控管防範，阻止危機爆發。

統計顯示今年初以來，兩岸商品貿易業務仍然活絡。前4個月，台灣對大陸（含香港）出口金額合計437.78億美元，年增14%；進口額則為175.8億美元，年增率同為14%，台方享有261.98億美元順差，大致保持去年同期水平，依然是台灣產業活力的重要源頭。但切莫以為兩岸貿易真可以政經分離。兩岸關係如果再壞下去，陸方遲早會對台祭出貿易懲罰，以非關稅貿易障礙方式阻擋台產商品銷進大陸。此事一旦發生，不但美、日幫不上忙，連我方向世界貿易組織告狀，都頂不住陸方的國際強勢發言權。

北京全面要求外資企業在其網站或公開文件中，不得將台灣（及香港、澳門）單列為國家的事件，雖引起美國的抗議，但北京無意退讓，顯示大陸在此問題上的強硬。長期以來，台灣出口到大陸的產品，產地標示一般為「台灣」，陸方「睜一隻眼，閉一隻眼」不予挑剔。但兩岸關係惡化後，大陸海關查驗台灣產品產地標示的方式已悄悄起了變化。

根據出口廠商的實際經驗，近期大陸有些海關或個別關員政治神經特別敏感，對產地照舊標示「台灣」的產品轉為嚴格查驗，或要求出口商臨時改貼「中國台灣」標示，否則予以擋關退運，台灣出口廠商對此甚感困擾。

大陸海關對產地標示的政治正確要求漸趨嚴格，尤其福建幾個港口，不過，目前尚屬局部現象，並非北京中央的統一規範，還沒影響到多數台商；但既已有個別案例出現問題，台方就必須警覺，如兩岸關係持續惡化，大陸中央隨時可能統一規定台灣產品必須標示「中國台灣」，甚至「中國台灣省」。屆時，蔡政府有條件去「反制」陸方嗎？

台灣對大陸的出口業務現在表面仍風光，底下卻暗潮洶湧。除上述產地標示問題外，台方傳統中小企業產品和農產品越來越難進入大陸市場，也是重大問題。

換言之，隨著大陸製造能力快速提高，台灣對大陸出口產品的內容已高度集中在高科技資通訊組件、精密機械、高端石化原料等少數仍具競爭力的類項。傳統工農產品已難再獲訂單，受到衝擊的是眾多中小企業和農戶。當大陸傳統工農產品的生產水平追上台灣，台灣必須與大陸本土商品競爭，大陸在政治問題上更堅持立場是可以理解的，何況還有部分大陸廠商假借政治之名行惡性競爭之實，亦難以避免。

蔡政府必須主動改善兩岸關係，才能化解大陸對台貿易懲罰的壓力，促成大陸採行更積極的兩岸互補互利產業政策，惠及台灣所有大中小型廠家。大陸亦應以和平統一為念，節制民粹與政治正確的力量。

為此，蔡總統請聰明講出「兩岸一家親」！

(中國時報)