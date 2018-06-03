2018年06月03日 04:10 中國時報 主筆室

藍綠兩大陣營決戰新北市，雙方各自擺出陣勢，正所謂戰鼓擂動、煙硝四起，兩大參選人侯友宜、蘇貞昌都被賦予「領頭羊」的光環。然而，領頭羊角色吃力不討好，除了新北決勝之外，也得要全台跑透透、拉抬各地選情，這其中又牽扯不少「眉角」。

就輔選能量來看，侯友宜陸續前往宜蘭、彰化拉抬自家縣長候選人選情，前幾天南下高雄與韓國瑜一同吃滷肉飯，被形容是「最強警探與菜販」，不僅吸引媒體聚焦，也達到輔選拉抬效果；至於蘇貞昌的部分，雖也曾南下桃園與鄭文燦同台亮相、大談跨縣市合作，但輔選能量與光環似乎還沒有「衝衝衝」的效果。

蘇貞昌雖是沙場老將，選戰經驗豐富，但這次重披戰袍尚未打出應有的氣勢，不僅民調落後侯友宜，台北市長柯文哲私下也調侃蘇貞昌選情「沒救了」，這多少也減損他的聲望與能量，畢竟若沒有最強的輔選能量與光環，其他參選人邀約站台的機會減少，蘇貞昌的領頭羊光芒恐會黯淡無光。

再以社群經營觀察，蘇貞昌臉書粉絲團雖高達90萬粉絲，最近10篇貼文按讚數卻不到2000；反觀侯友宜臉書粉絲數24萬人，最近幾篇貼文按讚數至少6000，最高1.5萬，即使臉書按讚數與貼文觸及率無法百分之百轉換為支持度，至少社群能量可反映出網路聲量甚至是媒體關注度。

輔選能量多寡還得看許多主客觀因素，諸如執政黨資源勢必多於在野黨，但若從社群數據來看，侯友宜的輔選能量高於蘇貞昌卻也是不爭的事實，這才是執政黨的一大危機：為何選民對政治缺乏熱情？為何連上臉書按讚都不願意？

(中國時報)