2018年06月03日 04:10 中國時報 胡勇

接踵而至的斷交事件顯然令蔡英文總統方寸大亂，不僅賭氣宣示對大陸「不再忍讓」，且本能地採取了多項反制措施。事實上，在兩岸官方對峙遲遲不得解套，大陸民間武統聲浪高漲的當下，蔡政府更務實的選擇應當是對大陸人民釋放更多善意，積極培育「知台派」和「友台派」，透過爭取大陸民心來化解對岸的厭台甚至仇台情緒。可惜蔡政府迄今為止的做法都是反其道而行。

「這兩年在處理兩岸關係上……政府有沒有堅持不挑釁的原則？我相信我們做到了。」這是前不久蔡英文對反對黨的質問，聽起來還蠻委屈的樣子。且不說在對岸看來「不挑釁」早已破功，即使蔡政府真的堅持了這一原則，請問除了消極不挑釁，可有積極促進兩岸關係的作為？

先看台灣社會，每年紛至沓來的陸生和陸配本來是最有希望被發展成「知台派」和「友台派」的，但現實卻是他們在台灣長期受到各種限制和歧視，待遇甚至不及外籍學生和配偶。蔡政府上台已滿兩年，情況也沒有根本改觀。今年年初大陸國台辦還公開譴責台灣實施的陸配入境面談制度，「實際上是近乎羞辱性的措施，這是極其不人道的」。蔡政府漠視「兩岸一家親」，施政消極怠慢，不僅令廣大陸生、陸配失望憤慨，也讓他們在大陸的親友點滴在心頭。

再看兩岸交流，蔡政府嘴巴上說得漂亮，行動上卻處處防範。大陸涉台學者本來也是台灣培育「知台派」和「友台派」的重要對象，但據台灣媒體披露，蔡政府近期加強了對赴台參加會議的大陸學者的「騷擾」。移民署官員不僅頻頻打電話詢問會議情況，還向學者下榻的飯店詢問住房和出入紀錄。與會的台灣學者更是直言，蔡政府情治系統的官員不只要求按表操課，還核實大陸學者的行程，「事前查證、事中到場盯哨、事後再確認」。其實，願意赴台交流的大陸學者大多對台灣有一定的客觀認知，態度也比較友善，真正對台抱有偏見的鷹派根本不屑於來台。蔡政府疑心生暗鬼，如此不信任大陸學者，難怪現在連公認的大陸鴿派學者也不太願意為台灣講話了。

至於台灣人「登陸」，蔡政府也是不斷設置障礙。根據陸媒的總結，從限制退將赴大陸交流，到打壓「新黨四傑」等統派，這兩年來蔡政府製造「綠色恐怖」幾乎到了無所不用其極的地步。斷交事件後，蔡政府更是堂而皇之地採取了一系列自我懲罰式的所謂反制措施，包括禁止台灣高校專任教師赴大陸執教、未經許可不得參與大陸各項國家基金及國家重點研發計畫、阻擾台生申請就讀大陸高校等。蔡政府的所作所為不僅損害台灣人的利益，也徒增大陸民眾的反感。

最後看大陸方面，不但沒有因為與蔡政府交惡而對台灣民眾實施連坐，反而不遺餘力爭取台灣的民心。據大陸官方最新消息，「惠台31條」很快將全部落實，「其中不少措施已經產生實效，讓廣大台胞台企享受到實實在在的利益」。說來諷刺，大陸正在加入「愛台灣」的競賽，蔡政府與大陸人民的心理距離卻越拉越遠。蔡政府與其拉攏美、日以求自保，不如認真讀一讀今年年初的《中國時報》社論──「爭取大陸人心的理解、支持台灣，才是台灣最有效的國安政策」。

(中國時報)