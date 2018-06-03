中美南海博弈 各自表述

2018年06月03日 04:10 中國時報 宋燕輝

數月前，筆者在一篇有關美國南海政策的評論中即指出，「美國的南海政策是朝強硬方向前進，但究竟會走多遠？此要看中國大陸如何因應。」2日美國國防部長馬提斯在新加坡參加香格里拉安全對話時所發表的言論似乎印證此觀察無誤。但果真中、美南海博弈會持續升溫嗎？筆者對此存疑。

川普政府上台至今，持續表態反對中國在南海所占島礁強化軍備作為。但北京不甩華府的要求，持續採取多項軍事部署活動，包括在南海舉行前所未見的大規模軍演、在南沙永暑礁與美濟礁部署電子干擾設備、「警告」南海航行中的澳洲軍艦、在永興島進行轟-6K戰機起降訓練，並在南沙3大人工島部署反艦導彈和中遠程地對空導彈系統等。

馬提斯2日的演說與去年他在上屆香格里拉對話中發表的言論並無太大差別。仔細觀察美國政府近期公布的南海相關報告以及川普、國防部長和國務卿所發表的南海言論，可發現美國的南海政策是有走向強硬的趨勢。自去年5月至今短短1年當中，川普已執行7次的「航行自由行動」（FONOPs），而前歐巴馬政府在8年的執政期間總共才執行6次。

日前美國宣布取消邀請中國參加環太平洋國際軍演，華府也派遣兩艘軍艦駛入西沙群島挑戰北京所主張的12浬領海。之後，馬提斯先是說，由於北京未能遵守南沙群島非軍事化的承諾，美方將繼續對抗中方的軍事化行為。2日，他又表示，取消軍演邀請只是美國針對北京在南海搞軍事化的初步反應，如果中國不找出一個合作之道，未來美國將採取可能造成更大後果的行動。

未來美國在南海會採取更強硬對抗中國的作為嗎？美國學者瓦倫西亞（Mark Valencia）認為應該不會，因為當前南海情勢發展已進入一個「新常態」，在這個新平衡關係，美國政府在南海會持續進行FONOPs、會批判中國的南海主張與擴權作為、會表態反對南海軍事化、會拉攏東協與其盟邦牽制對抗中國、會試圖影響「南海行為準則」協商，但華府不會施壓強迫中國移除島礁上的軍事設施，甚至對島礁採取封鎖行動。南海問題的分析家多數也同意此看法。

北京則會持續反對美國的FONOPs、持續部署必要的南海軍備、堅持依據「雙軌思路」處理南海問題、試圖通過一份較弱或模糊性的「南海行為準則」，但中國也不會去占領新島礁、在黃岩島進行吹沙填海工程、宣布南海防空識別區，甚至威脅或使用武力。

中、美採取這種各自表述、各自認為能維護其國家利益的政策立場與作為，將是未來南海情勢發展的新常態。（作者為中央研究院歐美所研究員）

(中國時報)