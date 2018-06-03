2018年06月03日 04:10 中國時報 葉宗洸

蔡政府執政滿兩年，電力備轉容量率常常拉警報，5月更跳電頻繁，連松山機場、台北市信義計畫區都難以倖免，引起社會擔憂。檢視蔡政府的能源政策期中考明顯不及格，期末考之前若沒有具體作為，只怕最後只有「死當」。

為了實現民進黨的「非核家園」理念，蔡政府在2025年的供電配比中，設定了20%再生能源發電的目標，用以取代現有的核電。然而，全台的水力與生質能發電均已接近飽和，地熱發電才剛進入現地研究的階段，目前只能重押可行性相對較高的太陽光電與風電。

依蔡政府訂定的再生能源發展分年目標，2018年的裝置容量分別有太陽光電429萬瓩，陸域與離岸風電114萬瓩和地熱發電2.1萬瓩。然而，截至今年3月的現況是，太陽光電僅有194萬瓩，整體風電為70萬瓩，地熱發電則掛零。進度嚴重落後的窘況絕對不是推給前朝就可以了事，因為這些目標都是蔡總統自己訂的。

再生能源發展進度遠低於選前規畫，已足以令民眾大失所望，如果再把第3座天然氣接收站的工程停擺、老舊火電機組不斷延役、試運轉新機組倉促加入供電、核電廠緊急用發電機銜命併聯，以及這兩年增煤減核加空汙的現實一併考量，蔡政府整體的能源期中考可說是紅字一片。

更嚴重的是，政府不顧現實依舊嘴硬。行政院長賴清德6月1日公開表示，「2025年達到非核家園的目標不會跳票。」他除了再次強調以再生能源取代核能發電之外，還說「風力發電按順序推動，太陽能發電進度也符合預期，所有機制都已建立」。賴院長這一番話顯現出非核的堅定態度，但對於風電的「按順序推動」說得似乎有些心虛，而關於太陽光電的「符合預期」則是根本胡扯。

距離2025年只剩不到8年，若依現況務實評估，再生能源真的很難在2025年達到20%的占比。更糟的是，經濟部前幾天公布的每日離岸風電發電度數，裝置容量才0.8萬瓩的2架風機竟然可以在連續兩天內出現高達15倍的發電量差值。未來風電裝置容量若真如政府規畫的達到最高550萬瓩時，不穩定發電型態下的短時間鉅量差異要拿什麼填補？經濟部真的欠民眾一個說法。

5月跳電頻繁，每次的停電戶數也較以往多，主因應與饋線負載過高及經常性變換供電電壓脫不了關係，正解不難，就是充足而穩定的供電品質，而這也是一般民眾最起碼的期盼。政府若不願面對缺電的真相，放著基載核電不用，執意強推不穩定性高的再生能源發電，只怕到了兩年後的期末考，蔡總統這場能源考試不但注定死當，甚至連「重修」的機會都沒有！（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)