近未來的交陪 挖掘當代價值

2018年06月03日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

第16屆台新藝術獎頒獎典禮2日舉行，典禮結束後所有得獎單位的代表合影留念。（季志翔攝）

「像我這樣解嚴前養成的一代，解嚴後發現除了資本、升等，沒有什麼可相信的東西了。」第16屆台新藝術獎昨（2）日舉行頒獎典禮，策展人龔卓軍及協同策展團隊以《近未來的交陪》，贏得年度大獎。

台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘於2日的頒獎典禮上指出：「當代藝術如雙面鏡，不是看到就知道，而是要與作品背後的創作者內在對話。」評審團主席、藝評人王嘉驥表示，16件入圍作品都有勇於和歷史、社會、政治對話，表達個人或集體為當代藝術提出的視野和思考。

龔卓軍所規畫的《近現代的交陪》獲得年度大獎，他從台南的「交陪境」傳統出發，運用在地文化力量，以深度的調研挖掘當代藝術與常民信仰、傳統民藝之間的對話。

深度調研傳統信仰

龔卓軍指出，過程中他親睹廟埕藝術家可以花13年的時間，懷著信念為保生大帝繪像，「民間社會不至於在解嚴後崩潰走向全然的個人主義或資本主義，或許這便是『交陪』的價值。」

開啟不同年齡的對話

龔卓軍指出：「民主社會，不信任是基礎，但是否仍有共同的價值？值得開放討論。」他在台灣地方寺廟的「交陪境」結盟系統中則意外發現當代年輕人突破傳統寺廟強調組織、利益、權力的結構，純粹就「想要為民間信仰做點什麼」而開啟了不同的作法與不同年齡層的對話；他又指出，像白沙屯、大甲媽的遶境，更屬於流動社會自我組織的概念，人人可參與、分享，「這對未來的台灣提供了很好的模式」。

本屆視覺藝術獎由姚瑞中的《巨神連線》獲獎，現場由耿畫廊代表領獎；表演藝術獎則由排灣族編舞家布拉瑞揚作品《無，或就以沉醉為名》獲獎，由舞團製作總監李建常代表領獎。

(中國時報)