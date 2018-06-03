二度赴瑞士 傅達仁擬6月7日安樂死

2018年06月03日 04:10 中國時報 蕭雅玲 ／台北報導 ／台北報導

85歲資深媒體人傅達仁，5月底在全家人陪同之下，二度前往瑞士「尊嚴」機構申請安樂死執行。傅達仁在抵達瑞士後，親口向媒體證實，將會在7日執行安樂死，至於執行地點，則暫時保密。

傅達仁5月30日抵瑞士，他在臉書表示，因爸爸是二戰陣亡為國捐軀的將軍，原本打算在6月6日二戰諾曼底登陸勝利的這個日子，以安樂死的方式結束自己的生命，但當天已有2個人向「尊嚴」機構提出安樂死執行的申請，只好選擇7日執行安樂死，結束自己的生命。

他在臉書表示，從去年11月2日首次到瑞士，都有正當理由改了執行安樂死的日子，他認為，既然上帝給他人權、選擇權，他就有權選擇和決定死的方式，「我花了積蓄300萬元，包括機票、全家旅費、死亡、收屍、骨灰等費用，上帝來了！另外一邊的死亡、痛苦、打滾無藥可治！」也說如果台灣能安樂死合法化，就不必出那300多萬了，客死他鄉！

盛竹如、顧安生與傅達仁3人從年輕時期就一起在主播台工作，盛竹如前（1日）到顧安生家裡，還聊到傅去瑞士的事情，他表示，與傅達仁平常少聯絡，去年傅達仁出書舉辦生前追悼會，對於他選擇到瑞士執行安樂死，感到很難過，但他也說：「傅達仁個性就是不甘寂寞，怕人家忘了他，如果他真的選擇安樂死來結束生命，以他活的年齡，其實也夠了！」

顧安生透露，最後一次見到是5月15日，因有朋友從美國回來，大家約好敘敘舊、吃飯。那場聚會，6、70年代新聞界當紅主播都出席，堪稱半世紀的聚會，「席間傅達仁氣色還不錯，完全看不出有異狀。」

傅達仁在行前還約了康康、王彩樺、唐從聖等藝人吃飯。康康透露，主持傅達仁兒子結婚婚宴，婚宴後傅達仁一直想找機會請他們吃飯，感謝幫忙，「但也不好意思問他何時要吃飯，所以只能等他約我們。當天他帶全家來跟我們吃飯，只有透露『要去瑞士！』就沒說什麼」。康康說從報導看到他將執行安樂死，以旁人立場不方便說什麼。

(中國時報)