山口組帳房出書 爆料黑幫祕辛

2018年06月03日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京2日電 ／東京2日電

曾為日本黑幫山口組操控金流的前黑道成員菅原潮，退休後變身自由撰稿人，愛貓的他以「貓組長」的筆名走紅，與漫畫家西原理惠子合作，將《SPA！》雜誌連載兩年的漫畫結集成長達300頁的《貓咪經濟學宣言》一書。貓組長2日出席在澀谷舉辦的新書座談會，毫不避諱地暢談他曾被國際通緝、被黑吃黑、到海外洗錢等黑幫祕辛。

西原2日在台上不停調侃貓組長，說他花大錢吃美食。貓組長說：「人一生吃的量是有限的，說不定明天就會死，每天不吃好一點不就虧了！」但他強調，吃牛排一定全熟的，否則看到血會吃不下去。被西原笑虧「你這樣還能去混黑道」！

當被問到經常出國的原因時，53歲的貓組長說: 「以前的工作還有要交接的，要跑外國銀行處理被凍結的資金，在海外還有5個官司在打。」

不過，年輕就混黑道的他透露曾被黑吃黑，「新大阪有一塊停車場用地要賣，當時是個80多歲的老太婆，帶著祕書和代書來，她說自己年紀大了，只要賣7億日圓，但要先付5000萬日圓的訂金，我當場就付了訂金，後來找不到人，才知道是詐欺。」

《貓咪經濟學宣言》 中，貓組長大談黑幫操控虛擬貨幣比特幣（Bit Coin）轉移資金的內幕。他說，想快速轉移犯罪收益的集團與個人都很早開始玩比特幣，日本的黑幫較海外晚了一步，但也發現虛擬貨幣的魅力。虛擬貨幣對黑幫而言是最佳的洗錢管道，也掀起黑幫金流操控的革命。

(中國時報)