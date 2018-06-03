唐獎證書 荷蘭設計大師操刀

2018年06月03日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

2年舉辦一次的唐獎，效法諾貝爾獎精神，每屆頒發漢學、永續發展、法治、生技醫學等4個獎項，並邀請知名設計師設計證書，展現唐獎精神。今年證書由曾在2010年被《紐約時報》封為「當代最佳書籍設計師」的荷蘭設計師伊瑪‧布（Irma Boom）操刀，發揮極簡風格，以摺紙概念，展現跳脫框架思考的意義，昨（2）日於設計發表會中首度展現。

伊瑪‧布的設計曾獲德國萊比錫「世界最美麗書籍獎」，更是德國書籍設計終身成就獎「古登堡獎」最年輕得獎者，設計過300本書籍，被譽為「書籍皇后」，「我曾在2014年參與唐獎獎章設計徵選，雖然當時沒有獲選，很榮幸這次能以證書設計再度與唐獎結緣。」

這次她以荷蘭畫家蒙德里安的畫作為靈感，每張證書封面用不同的方法摺疊，呈現鮮豔的三角形色塊。「紅色在中華文化中是吉利，綠色代表自然，藍色象徵信任，許多金融機構和政府單位都用藍色當作代表色，黃色就是科技了。」

伊瑪‧布以美國詩人羅伯特‧佛洛斯特的詩《未行之路》中，最後選擇了比較少人走的那條路為例，「對我而言，每個得獎的人都是如此，他們用不同的角度觀看自己的領域。不要跟隨既有的道路，當人們大膽勇敢的挑戰，走向另一條道路，就會發生精彩的結果。」

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德則表示，伊瑪‧布是「書的建築師」，「她提醒了我們，書是值得去買的，書是藝術。而中文的書，有重要文件的意思。證書，也就是我們賦予一張紙的文化意義，所以請書籍設計師來設計證書，是再適合也不過的事。」

唐獎自2012年起舉辦，今年將頒發第3屆獎項。唐獎教育基金會執行長陳振川表示，本屆唐獎得獎名單將於6月18日到21日陸續公布，9月21日將於國父紀念館舉辦頒獎典禮。

(中國時報)