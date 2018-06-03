梁文音當面更衣 蕭煌奇驚：看到怎辦

2018年06月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

蕭煌奇（右）幽默送上方向盤給梁文音，祝福她當人生的正駕駛帶領大家。（盧禕祺攝）

梁文音2日舉辦「副駕駛座的風景」巡迴演唱會台北場，請到金曲歌王蕭煌奇、日本歌姬MACO站台，蕭煌奇幽默說，他在後台休息室等候時，梁文音突然衝進來要換衣服，他連忙說：「我要不要出去？這樣我會害羞，萬一不小心看到怎麼辦。」他深怕梁文音老公會吃醋，梁文音卻透露：「我老公根本就是為了你才來看演唱會的，不是來看我！」

蕭煌奇昨帶了一個方向盤上台送給她，感性說：「人生還是要由你當正駕駛，希望你未來可以帶我們去到更遠的地方。」兩人合唱新歌〈和平分手〉，他笑說：「第一次唱耶！好緊張喔！這首歌不能太用力，而且我們是分手，還不能牽手。」梁文音告訴他，該曲在排行榜上把她的主打歌排名都擠掉，蕭煌奇則笑回：「對不起，我看不到。」

彩排時蕭煌奇與梁文音、MACO合影留念，兩女大方勾他的手，讓他樂喊：「今天的工作怎麼那麼好！我想要問一下害羞的日文怎麼說！」由於蕭煌奇今年金曲獎入圍2項，梁文音預祝他順利奪獎，他則笑回：「我一定會得！」也希望明年她能叩關金曲。

半月跑近百通告

昨晚梁文音選唱新專輯中的〈不期而遇〉、〈那雙看見的手〉、〈如歌〉，並在演唱會最後獻唱經典歌曲〈最幸福的事〉獻給粉絲，歌迷會更自發性地準備了應援手幅，當她唱到這首安可曲，全場歌迷高舉海報打氣。

梁文音為了新專輯宣傳，一個半月趕了近百個通告，同事誇她是「神力女超人」，每天早出晚歸工作，她卻樂在其中，覺得生活過得相當充實，「每天都有不同的訪問，加上有直播節目要唱歌，我覺得我的喉嚨越來越耐操了。」她為儲備演唱會所需的體力，每天早起跑步鍛鍊肺活量，常沒睡醒就站上跑步機，「一個禮拜大概有2到3天，我習慣赤腳在家裡的跑步機跑步，就跑個半小時當作暖身，跑一跑就醒了。」

老公感冒想討拍

老公昨幫忙出動公婆及其他親友團到場，她則透露最近老公感冒想討拍，但她怕被傳染，狠心要他睡覺時離她遠一點，半夜睡覺時一度差點滾到地上。梁文音9日轉戰台中開唱，16日移師高雄，台中場門票已完售，高雄場購票可洽KKTIX。

(中國時報)