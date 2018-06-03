丁噹《搭錯車》藏給爸內心話

2018年06月03日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

丁噹在《搭錯車》飾演女主角「阿美」，獨挑大梁演唱16首歌曲。（粘耿豪攝）

丁噹近日忙著為了主演的音樂劇《搭錯車》彩排，她在劇中飾演孤兒女主角「阿美」，和撫養她長大成人的「亞叔」王柏森有不少親情戲碼，她坦言最後一幕亞叔臨終前，她的一番內心告白，也是獻給自己爸爸的內心話，「在生活中我跟我爸是有問題的，所以我很怕到最後一刻才願意把心扉打開，說出內心真話。我怕有遺憾，所以我在演這齣劇的時候，也是跟自己的爸爸說。」

丁噹小時候常和爸爸吵架，自曝曾被爸爸丟包在高速公路上，但她說，其實爸爸也給過她很多的愛，也坦言到現在跟爸爸還是不會放膽撒嬌，不過，只要和爸爸講電話時，知道他想吃什麼，就會立刻買給他吃，她感嘆說：「當然期待（有很親密的互動），希望有一天他會懂。」

她盼觀眾看完《搭錯車》後走出劇院，可以立刻打電話回家給爸媽，「可能大家常常覺得父母給予的愛是很自然的，他們在碎碎念的時候，都是給你們的愛，但也是大家常忽略的愛，父母一不在身邊時，就會覺得很空。」

練習對家人撒嬌

丁噹說，這兩年她更加打開自己的心扉，以前她覺得跟媽媽撒嬌是很肉麻的事，但現在回大陸老家，都會賴在媽媽身上，出門時也會主動牽起她的手，回到家就會覺得既甜蜜又溫馨，也因此讓她覺得，若未來談戀愛，不會吝嗇當街放閃，「生活中的小幸福都是來自最平凡的事情，既然要談戀愛就是要享受這種幸福感。」

丁噹在劇中和陳乃榮飾演的作曲家「時君邁」有純愛感情戲，她笑說陳乃榮非常害羞，每當對戲時，兩人要四目相交，他都會忍不住害羞垂下眼睛，後來她常主動去找陳乃榮對戲，把自己當成真的「阿美」，慢慢讓他解除害羞狀態，反而飾演青梅竹馬的阿弟就相當放得開。

壓力大到狂冒痘

雖然丁噹早在2013年就在新加坡版《搭錯車》舞台劇創下13場完售演出，但這次的劇本內容有些不同，且這回劇中共有24首歌曲，她要獨挑大梁唱16首歌，記台詞、走位、歌詞，對體力和精神都是相當大的負荷，讓她壓力大到前陣子額頭狂冒壓力痘，不過她說，看到舞台設計後，非常期待向觀眾呈現這部很不一樣的音樂劇。《搭錯車》7月將陸續在台中、台北、高雄演出，購票洽ibon售票系統。

(中國時報)