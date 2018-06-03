莊凱勛 產房耍寶為妻減痛

莊凱勛將兒子取名Mars象徵「戰神」。（取材自臉書）

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中國時報
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莊凱勛（右）心疼老婆小安生產辛苦。（取材自臉書）

莊凱勛1日在臉書宣布當爸，其實老婆小安生產過程驚險重重，2人前日完全累壞，他2日才回過神來透露細節，老婆原本已經開到4指，卻在最後決定剖腹，因此受苦「吃全餐」，原來是兒子Mars一度心跳下降「怕救不回來」：「催生17個小時後醫生發現臍帶在胎頭下降的陣痛過程中受到壓迫，寶寶心跳下降，所以臨時改成剖腹來確保母子均安。」

是否有好好安撫老婆？莊凱勛自稱「窩囊無助」：「因為除了緊握太太的手，給她語言上的鼓勵支持，其他的什麼也不能做。」

不過他還是嘗試不少方法分散老婆對痛的注意力，說笑話、即興表演，示範玩瑜伽球讓老婆放鬆大笑，他心疼地說：「既不能代替她痛，也無減輕她的疼痛，這種時候會發現女人很多時候是比男人勇敢堅強的，產房這戰場上，男人真的很無用武之地啊！」

期許兒子有衝勁

莊凱勛親暱喊兒子小名「小Mars」，昨解釋因兒子去年來到老婆肚子裡，恰好他一口氣完成舞台劇、電視劇和電影，不少朋友說莊凱勛的工作量根本是「戰神」，所以他將兒子取名為Mars，「希望他有一顆勇往直前的心，有一天也能有熱愛自己專業的拚搏與衝勁。」他也希望孩子能像「火星人」：「一方面希望他是有自己獨立創意與見解的人，所以（Mars）也很符合火星人。」

(中國時報)

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