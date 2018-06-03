袁婭維找伴「能跟我神交」

2018年06月03日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

袁婭維對愛情很有自己的看法。（盧禕祺攝）

大陸歌手袁婭維（TIA）近日來台宣傳新專輯，單身4年的她談過4段感情，其中一段令她至今難忘，「我到現在還後悔啊，但人家都結婚生小孩了！」她喜歡陽光型、有才華的男生，但必須得懂音樂，「我一直都比較獨立，生活上需要的東西我都能自給自足，唯獨精神上比較缺乏，不需要能給我柴米油鹽的人，而是要懂我、包容我，能跟我神交的。」她坦言媽媽、經紀人都為她的感情事著急，「連歌迷都替我操心，但隨緣吧。」

歷經真愛離去，33歲的她以自己的歌曲〈遠遠的〉比喻目前心境，「可能當初遇到他的時間不對，不過現在會覺得，即使不能在一起，也毋須強求自己停止喜歡對方，能遠遠地看著他就好，有時候真愛反而是放開、給對方空間，不一定要擁有，硬要擁有反而是為了自己的貪念。」

媽媽成她鐵粉

TIA出生於湖南，從小受父母影響熱愛音樂，她小學參加唱歌比賽得了第2名，媽媽問她：「妳是不是哪個高音沒唱好，所以沒辦法得第一？」從那天起，她不再在母親面前唱歌，但並非放棄，而是暗自要求自己更努力，直到2012年參加浙江衛視《中國好聲音》，才又在母親面前唱歌，最後獲劉歡組4強、全國16強。媽媽看了她比賽表現後成為鐵粉，TIA記得母親當時說：「女兒妳唱歌真的好聽，終於了解妳這麼多年在北京打拚是為了什麼，如果我能回到年輕，也想像妳一樣勇敢追夢。」

靈感如電瓶車

她曾在《中國好聲音》、《我是歌手》等節目過關斬將，被譽為「在世界任何角落都可以被聽懂」的好聲音，2014年以首張專輯《T.I.A.》出道，如今相隔3年半才推出新作品 《TIARA》，TIA用「電瓶車」形容自己的創作靈感，「一路跑也會沒電的，我必須蓄電，充飽了再出發。」

(中國時報)