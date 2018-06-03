安達祐實女 不忍媽被欺負

2018年06月03日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

12歲的安達祐實以《無家可歸的小孩》奠定演藝地位。

安達祐實不受限招牌童顏，演技日益精湛。（取材自推特）

演員安達祐實與藝術家千原徹也合作在台灣舉行視覺藝術展，她在IG貼出自己逛夜市、吃大腸麵線和逍遙遊台灣街頭的照片，十分享受這趟台灣行。她在12歲時演出電視劇《無家可歸的小孩》，生動演技造成轟動，如今她2006年生的女兒也正好12歲，令安達祐實十分感慨。

安達祐實曾讓女兒看《無》劇，沒想到女兒卻對她說「不想看了」，原因是「不想看到媽媽在劇中被欺負」，特別不想看到安達祐實被人打的場景。不過女兒4歲就說想成為演員，還對她說「想跟媽媽一起合演」，安達祐實說：「聽到她這麼說當然是很高興，但是想想自己走過來的路，心情有點複雜。但她很厲害，台詞很快就記住了。」有次她試圖指導女兒家庭作業，結果到最後變成女兒在指導她，她苦笑對女兒說：「妳好好地讀書，以後才能教好媽媽！」

童星時收入歸媽管

雖在童星時期就已暴紅，當時年紀仍小的安達祐實所賺得的收入都由媽媽管理，想要多一些零用錢的話，要照媽媽的計算方式，像是拍了廣告可換得200日圓（約55元台幣）、拍了一集電視劇可換100日圓（約30元台幣），而且還要寫請款單才能領到錢，相當另類。

(中國時報)