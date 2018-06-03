安達祐實女 不忍媽被欺負

安達祐實（右）常在網上分享與寶貝女兒合照。（取材自推特）

友善列印
中國時報
報導溫博鈞
12歲的安達祐實以《無家可歸的小孩》奠定演藝地位。
安達祐實不受限招牌童顏，演技日益精湛。（取材自推特）

演員安達祐實與藝術家千原徹也合作在台灣舉行視覺藝術展，她在IG貼出自己逛夜市、吃大腸麵線和逍遙遊台灣街頭的照片，十分享受這趟台灣行。她在12歲時演出電視劇《無家可歸的小孩》，生動演技造成轟動，如今她2006年生的女兒也正好12歲，令安達祐實十分感慨。

安達祐實曾讓女兒看《無》劇，沒想到女兒卻對她說「不想看了」，原因是「不想看到媽媽在劇中被欺負」，特別不想看到安達祐實被人打的場景。不過女兒4歲就說想成為演員，還對她說「想跟媽媽一起合演」，安達祐實說：「聽到她這麼說當然是很高興，但是想想自己走過來的路，心情有點複雜。但她很厲害，台詞很快就記住了。」有次她試圖指導女兒家庭作業，結果到最後變成女兒在指導她，她苦笑對女兒說：「妳好好地讀書，以後才能教好媽媽！」

童星時收入歸媽管

雖在童星時期就已暴紅，當時年紀仍小的安達祐實所賺得的收入都由媽媽管理，想要多一些零用錢的話，要照媽媽的計算方式，像是拍了廣告可換得200日圓（約55元台幣）、拍了一集電視劇可換100日圓（約30元台幣），而且還要寫請款單才能領到錢，相當另類。

(中國時報)

4名惡棍 快遞員挨揍 班奈狄克即… 日劇《大叔的愛》BL純愛風靡台港…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。