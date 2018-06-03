日劇《大叔的愛》BL純愛風靡台港韓

《大叔的愛》跨越性別呈現純愛，療癒逗趣而發人省思。

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中國時報
報導溫博鈞

田中圭、吉田鋼太郎與林遣都主演的《大叔的愛》，故事描繪男性上司、下屬與同事間的三角關係，2016年以特別劇播出，今年擴大改編為連續劇，劇情節奏明快、幽默詼諧，口碑也迅速擴散。

由於被號稱為「最清純的BL日劇」，因此吸引了不少原本追韓劇的觀眾也都轉追起大叔們的純愛故事，在台灣、香港和韓國都傳收視捷報，消息傳回日本讓演員們狂喜不已。

型男演員田中圭在劇中大放異彩，漫畫式的演技誇張逗趣，讓他人氣扶搖。日前殺青時，他抱著同劇演員們大哭，流露真性情。

飾演部長的吉田鋼太郎，演技活潑、觸動人心，獲影評盛讚「國寶級」；以吉田鋼太郎角色「黑澤武藏」視線設定的IG「武藏的房間」擁有大批粉絲，頻頻貼出如田中圭仿效灰姑娘在公園裡為吉田鋼太郎穿上皮鞋、部長親手製作愛心便當、失約對話LINE截圖等爆笑畫面，大大滿足觀眾偷窺慾，IG追隨者更突破40萬，意外成為《大》劇衍生高人氣的副產品。

網友選出包括「前輩，我知道你喜歡巨乳，但巨根難道就不行嗎？」等經典台詞也在網上引起回響，成為愛奇藝台灣站春季戲劇大黑馬，並開出用戶成長率高達35倍的好成績，明（4日）將播出完結篇，大叔們的愛何去何從，令不少觀眾相當期待。

(中國時報)

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